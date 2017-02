Laufenburg Grundschulen sind bereit zur Einschulung

Eltern können ihre Kinder nun bei den Grundschulen der Gemeinde Laufenburg anmelden oder auch zurückstellen lassen.

An den Laufenburger Schulen können in den nächsten Tagen die Schulanfänger für das Schuljahr 2017/18 angemeldet werden. Schriftliche Einladungen mit dem Anmeldebogen sind bereits verschickt worden. Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis zum 30. September 2017 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Auf Wunsch der Eltern und bei vorliegender Schulreife können im Rahmen der neuen Stichtagsflexibilisierung auch Kinder zur Anmeldung vorgestellt werden, die erst zwischen dem 1. Oktober 2017 und dem 30. Juni 2018 sechs Jahre alt werden. Wünsche auf Zurückstellung vom Schulbesuch sind bei der Anmeldung zu beantragen. Schüler, die im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden, müssen erneut angemeldet werden. Bei der Anmeldung sollten die Kinder von ihren Erziehungsberechtigten vorgestellt werden. Mitzubringen sind jeweils die Geburtsurkunde und der ausgefüllte Anmeldebogen.

Anmeldetermin an der Hans-Thoma-Schule ist am Dienstag, 7. März, 10 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr für Kinder aus den Schulbezirken Altstadt, Rappenstein und Stadenhausen; an der Hebelschule Rhina am Dienstag, 14. Februar, 8.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr für Kinder aus den Schulbezirken Oststadt, Binzgen und Rotzel, am Donnerstag, 16. Februar, 14 bis 16 Uhr für Kinder aus dem Schulbezirk Rhina; an der Hebelschule Luttingen am Donnerstag, 16. Februar, 8.30 bis 12.30 Uhr für Kinder aus den Schulbezirken Luttingen, Grunholz, Hochsal und Hauenstein.