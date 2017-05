Laufenburg Gründungsversammlung des Fördervereins Kultur im Schlössle mit großen Zielen

Der neugegründetete Laufenburger Förderverein Kultur im Schlössle setzt sich große Ziele: Er will einen 100 000 Euro teuren Steinway-Flügel anschaffen.

Laufenburg – "So wie die Hamburger heute stolz auf ihre Elbphilharmonie sind, so werden die Laufenburger stolz auf die Kultur im Schlössle mit einem neuen Steinway-Flügel sein", erklärte die neue Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Schlössle, Maria Theresia Rist an der Gründungsversammlung. Wenn es sicher, wie in Hamburg, keine zehn Jahre gehen wird, bis der neue zirka 100 000 Euro teure Steinway-Flügel angeschafft sein wird, wird sich die Arbeit des von 25 Gründungsmitgliedern am Mittwoch im Panoramasaal des Schlössles ins Leben gerufenen Förderverein nicht allein mit der Anschaffung des neuen Flügels beschäftigen. Aus der Satzung geht hervor, dass neben der Beschaffung und Bereitstellung von Instrumenten, die Förderung von Künstlern, gehört.

Dank der guten Vorbereitung der Gründungsversammlung durch Bürgermeister Ulrich Krieger, der die Versammlung leitete, konnten sowohl die Vereinssatzung, als auch die Tagesordnung mit den Wahlen des Vorstandes und der Kontrollorgane zügig und einvernehmlich besprochen und durchgeführt werden.

Neben der Vorsitzenden, Maria Theresia Rist, wurde zur Stellvertreterin Tatjana Fahnenstiel, zur Schriftführerin Brigitte Chymo, zur Schatzmeisterin Alexandra Gerig, zur Protokollführerin Anna Moser und zu Beisitzern Christian Kütemeier und Martin Blümcke, gewählt. Rechnungsprüfer sind Andrea Tröndle und Robert Terbeck.

Zu den Initiatoren des Fördervereins gehörte die Initiativgruppe des Gemeinderates, die sich bereit erklärte, im Vorstand mit zu arbeiten. Wenn die Summe von 100 000 Euro für die Anschaffung des Flügels auch sehr hoch ist, so stehen bereits 6000 Euro Spenden und die Jahresbeiträge von 30 Euro pro Mitglied zur Verfügung, die als stete Tropfen, den Stein (way) höhlen.

So ist Maria Theresia Rist buchstäblich davon "beflügelt", dass sehr bald sowohl weitere Mitglieder dem Verein beitreten, als dass sich auch Sponsoren nicht lange bitten lassen werden, damit sich Laufenburg zur Kulturstadt am Hochrhein emporschwingen kann. Dabei knüpft Laufenburg an das kulturelle Erbe ihrer Ehrenbürgerin Madame Mary Codman an.

Wie Ulrich Krieger in seiner Begrüßung erklärte, ist die Stadt Laufenburg nicht befugt, eine solche kulturelle freiwillige Ausgabe, wie die Anschaffung eines Flügels zu leisten, da es sich dabei um keine Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt. Die guten Beispiele, die Fördervereine in der Nachbarschaft, wie in Hänner mit der Sanierung der Orgel oder in Rotzel mit dem Kapellenausbau gegeben haben, haben ihn zusammen mit dem Gemeinderat und der Initiativgruppe veranlasst, die Gründung dieses Vereins anzustreben. Dieser soll allerdings nicht in Konkurrenz zu bestehenden Kultureinrichtungen stehen, sondern in enger Zusammenarbeit mit ihnen.

Zweck des Fördervereins