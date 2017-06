Hochsal Großer Andrang beim Blumenfest Hochsal

Unter den auftretenden Musikvereinen waren auch welche aus der Schweiz.

Das gut besuchte Blumenfest in Hochsal startete am Samstagabend mit der Summernight-Party und ging am Sonntag mit Frühshoppen und Nachmittagskonzert weiter. Am Montag folgt zum Abschluss ein Kindernachmittag mit abschließendem Handwerkertreff.



Für die musikalische Unterhaltung waren neben DJ Samson auch diverse Musikvereine wie die Dorfmusik Mandach zuständig, die ihren eigenen Fahnenschwinger mitbrachte. Traditionell fand die große Blumenverlosung statt und es gab neben warmer Verpflegung auch ein Kuchenbuffet.