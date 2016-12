Laufenburg Girolamo und Antonia Virgadamo feiern diamantene Hochzeit

Girolamo und Antonia Virgadamo sind bereits seit 60 Jahren verheiratet und können somit bei guter Gesundheit das Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Immer noch ist das Jubelpaar häufig auf einem Spaziergang anzutreffen und bis vor wenigen Jahren wurde in Rhina auch noch ein großer Gemüsegarten bewirtschaftet.

Girolama und Antonio Virgadamo kamen beide in Corleone auf der Insel Sizilien auf die Welt. Der 84-jährige Jubilar arbeitete nach dem Schulbesuch auf einer Landwirtschaft, ehe er 1973 nach Deutschland ging, um in der Firma H. C. Starck eine Arbeit aufzunehmen. Bis zu seinem 65. Lebensjahr blieb er dem Betrieb treu, ehe er in den Ruhestand ging. Antonia Virgadamo besuchte fünf Jahre lang die Schule. Fünf Kindern schenkte sie das Leben. 1974 folgte sie ihrem Mann nach Deutschland. In Binzgen und später in Rhina wohnte die Familie, ehe vor sechs Jahren in die jetzige Wohnung umgezogen wurde.

In Laufenburg gefällt es dem Jubelpaar gut. Alle Kinder des Ehepaars wohnen in der näheren Umgebung und so kommt auch des Öfteren Besuch ins Haus. Gerne trinkt man auch noch ein Gläschen Rotwein. So wird es auch beim Festtag am Dienstag, 27. Dezember, sein. Neben den Kindern mit ihren Partnern, werden auch neun Enkel und neun Urenkel zu den Gratulanten gehören.