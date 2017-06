Laufenburg Gewerbeverband Laufenburg besichtigt Feuerwehrhaus auf der Neumatt

Bei ihrem Rundgang durch die Räumlichkeiten waren die 14 Teilnehmer von der Funktionalität und Technik begeistert. Höhepunkt bildete ein Ausflug in 28 Meter Höhen mit der neuen Drehleiter.

Vierzehn Mitglieder des Gewerbeverbandes Laufenburg ließen sich am Mittwochabend die Gelegenheit nicht entgehen, das am 2. Oktober 2016 eingeweihte neue Feuerwehrhaus, zu besichtigen.

Eingeladen hatte sie hierzu der Vorsitzende des Gewerbevereins und Stadtrat Dietmar Fink. Die auf eine Stunde angesetzte Besichtigung dauerte über zwei Stunden. Die Führung übernahm der stellvertretende Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg Julio Munoz-Gerteis. Es lohnte sich, das 4,7 Millionen Euro teure Schmuckstück am Eingang von Laufenburg zu besichtigen. Davon waren alle 14 Besucher überzeugt.

Dank dessen, dass das Stadtarchiv aus vielen Räumen in der Stadt zentral im Feuerwehrhaus untergebracht wurde, war es möglich, das schmucke neue Feuerwehrhaus zweistöckig zu bauen. Angefangen von dem Raum, in dem die Atemschutzflaschen und -masken aufgefüllt und gereinigt wurden, über die Kleiderkammer, die Umkleidekabinen, die Technikräume, die Lager- und Werkstatträume, die Fahrzeughalle mit anschließender Waschhalle, in der die Fahrzeuge inklusive der Drehleiter stehen, bis zu dem großen Saal im Obergeschoss, der in drei Schulungsräume eingeteilt ist, erklärte ihnen Munoz-Gerteis alles haarklein.

Die Besucher waren von der Zweckmäßigkeit und der Ordnung, die im Feuerwehrhaus auch nach beinahe einem Jahr seit der Einweihung herrschte, beeindruckt. Natürlich durften sie auch einen Blick in den Kameradschaftsraum mit anschließender Loggia werfen. Ebenso werden die Küche, die Einsatzzentrale im Erdgeschoss, die Räume für das Führungspersonal und der Bereitschaftsraum gut genutzt. Wie in jedem größeren Betrieb, verbringen die Führungskräfte über 70 Prozent ihrer Zeit mit Büroarbeit, wie dem Erstellen von Einsatzplänen und der Abrechnung von Einsätzen.

Den Höhepunkt bildete allerdings ein Ausflug in 28 Meter luftige Höhen, mit der neuen Drehleiter in die die mutigen Teilnehmer der Maschinenführer Andreas Ebner, entführte. Der Blick auf das Gewerbegebiet von Laufenburg und Luttingen war einmalig. Dietmar Fink ließ allerdings seinen Kollegen vom Gewerbeverein den Vortritt, obwohl ihn Julio Munoz-Gerteis mehrmals zum Einsteigen in den Korb der Drehleiter aufforderte.

Nach einem kleinen Umtrunk im Bereitschaftsraum waren die Besucher des Gewerbevereins mehr denn je davon überzeugt, dass der Stadt Laufenburg mit dem Bau des Feuerwehrhauses auf der Neumatt ein großer Wurf gelungen war.

Feuerwehr Laufenburg

Die Feuerwehr Laufenburg besteht aus den zwei Abteilungen Süd und Nord, sowie mehreren gemeinsamen Fachgebieten und Funktionen. Geleitet wird die Feuerwehr Laufenburg von dem Gesamtkommandanten Markus Rebholz. Seine beiden Stellvertreter sind zugleich die Abteilungskommandanten von der Abteilung Süd mit Julio Munoz-Gerteis und Nord mit Thomas Werne. Das neue Feuerwehrhaus auf der Neumatt ist der Standort der Abteilung Süd. Viele Bereiche werden von beiden Abteilungen gemeinsam genutzt.