Laufenburg Gemeinderat von Kindergarten-Provisorium in der Brunnenmatt beeindruckt

Am ersten Betriebstag hat der Laufenburger Gemeinderat die provisorischen Räume des Kindergartens Rappenstein im früheren Feuerwehrgerätehaus Brunnenmatt besichtigt. Hier werden die Kinder bis zum Abschluss des Kindergartenneubaus untergebracht sein. Der bisherige Bau wird ab 2. Mai abgerissen, der Neubau startet zwei Wochen später.

Laufenburg – Das frühere Feuerwehrgerätehaus Brunnenmatt ist fest in Kinderhand: Seit Montag läuft dort nach einigen Umbaumaßnahmen der Betrieb des Kindergartens Rappenstein bis der Kindergartenneubau in voraussichtlich anderthalb Jahren abgeschlossen ist. Von der Praxistauglichkeit der Übergangslösung verschaffte sich der Gemeinderat gleich selbst einen Überblick und zeigte sich sehr zufrieden. Es sei eine ansprechende Lösung entstanden, so die einhellige Meinung. "Außerdem konnte der geplante Kostenrahmen nach aktuellem Stand deutlich unterschritten werden", sagte Bürgermeister Ulrich Krieger. Rund 160000 Euro seien für Umbau und Umzug veranschlagt worden. Tatsächlich seien durch Bauarbeiten Kosten in Höhe von 72000 Euro entstanden. Die Mitarbeiter des Technischen Dienstes hätten zudem Bauleistungen im Wert von über 50000 Euro erbracht. Übrig seien jetzt noch einige kleinere Arbeiten.

Die beste Nachricht hatte jedoch Kindergartenleiterin Hannelore Schulz nach dem ersten regulären Betriebstag in den neuen Räumen zu bieten: "Die Kinder waren unheimlich gespannt und haben sich sofort sehr wohl gefühlt." All das stimme das Kindergartenteam zuversichtlich für die kommenden rund anderthalb Jahre, in denen der Kindergartenbetrieb in der Brunnenmatt stattfinden wird.

Nicht in allen Bereichen sei gleichermaßen viel zu tun gewesen, resümierte Bürgermeister Krieger bei dem Rundgang. Am größten seien die Eingriffe in der stark sanierungsbedürftigen früheren Fahrzeughalle ausgefallen. In vielen anderen Bereichen habe es dagegen genügt, Trennwände zu entfernen und die Elektrik für die neue Nutzung zu erneuern. Sanitäranlagen aus dem bisherigen Kindergarten seien übernommen worden, ebenso die Küche im früheren Kameradschaftsraum der Feuerwehr, der nun für die Essensausgabe für die Ganztagesgruppe genutzt wird.

Trotz allem sei es aber nicht überall gelungen, den Eindruck des Provisoriums zu beseitigen, räumte Hannelore Schulz ein. Das gilt insbesondere für den Außenbereich, der weitgehend aus einer Teerfläche besteht. Hier werde sich der Kindergarten aber behelfen, indem das nahegelegene Andelsbachtal und der Spielplatz am Schwimmbad stärker in den Alltag einbezogen werden.

Übrigens werden auch Kindergartenabriss und -neubau zum Projekt der Kindergartenkinder, kündigte Schulz an. Mit einer kleinen Feier werden Kinder und Erzieherinnen am Freitag Abschied von ihren bisherigen Räumlichkeiten nehmen. In den nächsten Monaten sollen regelmäßige Besuche auf der Baustelle folgen. Wie Bürgermeister Krieger ankündigte wird der Abriss bereits am Dienstag, 2. Mai, beginnen. Der Neubau startet am Montag, 15. Mai.

