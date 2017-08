Laufenburg Gemeinderat Laufenburg steht einstimmig zu Obi-Markt

Laufenburg befürwortet am Montag Bauvoranfrage. Bad Säckingen erwägt Klage. Jetzt entscheidet erst einmal das Landratsamt Waldshut.

Einstimmig hat der Gemeinderat Laufenburg am Montag sein Einverständnis für den Bau eines 7500 Quadratmeter großen Baustoff- und Heimwerkermarkts mit Gartencenter erteilt. Nun geht die Bauvoranfrage dem Landratsamt Waldshut als zuständiger Baurechtsbehörde zur Entscheidung zu. Sollte Waldshut das Projekt für zulässig erklären, behält sich Bad Säckingen allerdings das Recht auf Widerspruch und gegebenenfalls Klage vor. Die Nachbarstadt hält einen Baumarkt der vorgesehenen Größe für unvereinbar mit den Zielen der regionalen Raumplanung.

Die Projektentwicklungsgesellschaft Jelau will auf dem auf dem ehemaligen Dampfsäge-Areal östlich des Laufenparks einen Obi-Markt mit 5138 Quadratmeter Verkaufsfläche für Baustoff- und Heimwerkersortiment sowie einen Gartenmarkt mit 2361 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten, insgesamt also rund 7500 Quadratmeter Verkaufsfläche.Die Raumplanung des Regionalverbands Bodensee-Hochrhein weist Bad Säckingen den Rang eines Mittelzentrums mit Versorgungsfunktionen für das Umland zu. Laufenburg ist als Unterzentrum eingestuft, dem nur für die Versorgung des eigenen Bereichs obliegt.Ein 7500 Quadratmeter großer Markt würde nach Auffassung Bad Säckingens überlokal Kunden zum Schaden auch in Bad Säckingen angesiedelten Märkte anziehen und so das Mittelzentrum in seiner Funktion beeinträchtigen.Der 2005 beschlossene Bebauungsplan Laufenburg-Ost sah eine Höchstgrenze von 5300 Quadratmetern vor. Ein Markt dieser Größenordnung lässt sich nach Auffassung von Fachleuten nicht rentabel betreiben. Auch Jelau, das das Areal 2007 erwarb und 2016 mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit trat, erklärte mindestens 7500 Quadratmeter Verkaufsfläche als Voraussetzung.Laufenburg will einen Baumarkt auf dem ehemaligen Dampfsäge-Areal. Deshalb änderte der Gemeinderat auch vor wenigen Wochen den Bebauungsplan und setzte die erlaubte Verkaufsfläche auf 7500 Quadratmeter fest. Laufenburg berief sich dabei auf Gutachten, die eine negative Wirkung auf Bad Säckingen verneinten. Die Änderung trat am 28. April 2017 in Kraft. Zehn Wochen später reichte Jelau die Bauvoranfrage ein.Jelau möchte möglichst schnell Planungssicherheit bezüglich einer möglichen Bebauung erreichen. Über eine Bauvoranfrage lässt sich eine grundsätzliche Entscheidung der Baubehörde wesentlich schneller und kostengünstiger herbeiführen als über einen Bauantrag. Diesen kann der Investor bei einer für ihn positiven Entscheidung später mit allen erforderlichen zusätzlichen Unterlagen und Verfahren nachreichen.Bad Säckingen (wie übrigens auch Albbruck, das ebenfalls den Baumarkt ablehnt) wurde im Rahmen der Nachbarbeteiligung aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Diese wird das Landratsamt bei seiner Abwägung berücksichtigen. Nach Bekanntgabe der Entscheidung durch die Baurechtsbehörde, womit nicht vor Ende der Sommerferien gerechnet werden kann, können innerhalb eines Monats sowohl der Antragsteller (Jelau) wie auch die Gegenseite (Stadt Bad Säckingen) Widerspruch einlegen, über den das Regierungspräsidium Freiburg entscheidet. Gegen dessen Entscheidung wiederum können beide Parteien vor dem Verwaltungsgericht Freiburg und gegebenenfalls weiteren Instanzen klagen.Das hängt davon ab, ob das Verwaltungsgericht der Stadt Bad Säckingen einstweiligen Rechtsschutz mit aufschiebender Wirkung zuspricht. Mit dem selben Instrument hatte übrigens vor noch nicht allzulanger Zeit in Bad Säckingen Rewe versucht, den Bau konkurrierender Einzelhandelsmärkte auf dem Brennet-Areal zu stoppen. Das Verwaltungsgericht entschied gegen den Einzelhandelskonzern und für die Stadt.