Laufenburg Geldstrafe für Falschaussage

Hat der Angeklagte wider besseren Wissens eine Falschaussage gemacht und eine Straftat vorgetäuscht? Ja, befand Richter Rupert Stork und verurteilte einen jungen Mann zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Euro.

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Anna Lampe hatte für 70 Tagessätze à 30 Euro plädiert, Verteidigerin Kristina Müller für einen Freispruch. Der mehrfach wegen Betrugs und Urkundenfälschung vorbestrafte junge Mann hatte im Januar vergangenen Jahres bei der Polizei Anzeige gegen einen unbekannten Autofahrer gestellt, der ihm das Geschäftsauto, das er auf einem Parkplatz in Laufenburg abgestellt hatte beschädigt haben soll. Der Schaden betrug circa 3500 Euro. Zuerst soll das Auto auf einem Parkplatz vor seinem Haus beschädigt worden sein. Als die Polizei ihn darauf hingewiesen habe, dass dies technisch nicht möglich sei, gab er an, er vermute es sei beim Einkaufen passiert.

Der Polizeibeamte, der damals den Fall bearbeitet hatte und als Zeuge vor Gericht geladen war, erklärte das Schadensbild sei untypisch für eine Parkplatzrempelei gewesen. Er habe keine durchgehende Schramme auf dem Auto gefunden, wie es eigentlich üblich sei. Dazu seien die Lackspuren auf dem beschädigten Auto bräunlich-blau gewesen und stammten vermutlich nicht von einem anderen Auto.

Der damalige Chef des Angeklagten gab bei Gericht an, dass der junge Mann ihm Bilder des beschädigten Autos geschickt habe. Er habe sofort gesehen, dass es sich um einen größeren Schaden handelte und ihn gebeten, die Polizei zu rufen. Das Auto sei an der Beifahrertür, den Reifen, den Felgen und dem hinteren Kotflügel demoliert gewesen. Der Angeklagte habe wiederholt darauf bestanden auf einem Parkplatz angerempelt worden zu sein, obwohl er ihm mehrfach angeboten hatte die Sache intern zu regeln. Er vermute, dass ein Familienmitglied das Geschäftsauto ausgeliehen und einen Unfall damit gemacht habe.

Er habe seinen Angestellten danach fristlos entlassen. Gutachter Volker Stober aus Freiburg, der ebenfalls vor Gericht als Zeuge geladen war, erklärte warum das Auto zum Tatzeitpunkt gefahren sein muss. Die Kontaktspuren an den Felgen, am Hinterrad und am Reifen seien umlaufend und in verschiedenen Winkeln. Das beweise, dass das Rad sich gedreht habe und jemand mit dem Auto gefahren sein müsse. Die braun-bläulichen Fremdlacksegmente, die auf gleicher Höhe übereinander lägen sprächen für ein flächiges Hindernis, das gestreift worden war.

Die Staatsanwaltschaft sah den Tatvorwurf als erwiesen an. Rechtsanwältin Müller erklärte, es sei zwar klar, dass das Auto gefahren worden sei. Nicht erwiesen dagegen sei, wer den Wagen gefahren habe. Sie glaube, dass der Angeklagte den Schaden erst zu Hause entdeckt habe und vermutete er sei auf einem Parkplatz angefahren worden. Ganz anders der vorsitzende Richter. Der Schaden sei massiv gewesen und habe nicht zur Darstellung des Angeklagten gepasst. Es gebe hier genügend Anhaltspunkte für eine Verurteilung.