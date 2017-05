Laufenburg-Rotzel Fritz Feldmann ist auch mit 80 Jahren noch Passivmitglied in sämtlichen Rotzler Vereinen

Fritz Feldmann feiert seinen 80. Geburtstag. 20 Jahre lang engagierte er sich im Ortschaftsrat Rotzel, heute ist er noch in der Altersabteilung der Feuerwehr.

Fritz Feldmann wird am Montag, 22. Mai, 80 Jahre alt. Der Jubilar ist noch überaus rüstig. So steuert er beispielsweise immer noch problemlos seinen Personenwagen und ist bei Forstarbeiten noch genauso anzutreffen wie im Gemüsegarten.

Fritz Feldmann kam in Dachsberg-Fröhnd auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und dann die Fortbildungsschule. Seine Eltern hatten eine Landwirtschaft, wo er schon als Kind mithelfen musste. Als er 18 Jahre alt war, zog die Familie nach Rotzel um. Der Jubilar verdiente anschließend in der Albbrucker Papierfabrik sein Geld. 44 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000, blieb er dem Betrieb treu, wo er sich zum Papiermaschinenführer hochgearbeitet hatte.

Im Oktober 1959 heiratete Fritz Feldmann seine spätere Ehefrau Lotte. Eine Tochter kam auf die Welt. Bedingt durch die Schichtarbeit, war es ihm nicht möglich, in Vereinen aktiv zu sein. In der Rotzler Feuerwehr war er aber schon in jungen Jahren Mitglied, heute gehört er immer noch der Altersabteilung an. 20 Jahre lang gehörte Fritz Feldmann auch dem Rotzler Ortschaftsrat an und ist förderndes Mitglied in sämtlichen Rotzler Vereinen. Vom Rotzler Musikverein wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Zusammen mit seiner Frau Lotte macht Fritz Feldmann immer noch gerne Kurzurlaube, während er am Abend immer noch einen guten Rotwein zu genießen weiß. Zum Geburtstag gratulieren Fritz Feldmann neben seiner Ehefrau und der Tochter mit ihrem Mann auch zwei Enkel und zwei Urenkel.