Laufenburg Freude über Mitgliederzuwachs beim Kirchenchor Hochsal

Hauptversammlung des Kirchenchors Hochsal. Drei Ehrungen und guter Probenbesuch

Laufenburg (jub) Die Ehrung von gleich drei langjährigen Mitgliedern stand am Samstagabend im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchors Hochsals im Pfarrheim St. Mechthild. Der Vorsitzende Paul Rufle und der Chorleiter Johannes Böhler konnten sich außerdem über drei neue Mitglieder und regelmäßige Probenbesuche im vergangenen Jahr freuen.

Auf gleich drei Geburtstage konnte auf der diesjährige Hauptversammlung Kirchenchorgemeinschaft Hochsal/Laufenburg angestoßen werden. Doch gab es auch einen schmerzlichen Verlust zu beklagen: Der langjährige ehemalige Vorsitzende Peter Kluge war im März letzten Jahres verstorben. Umso erfreulicher war es da, so Paul Rufle, dass man gleich drei neue Mitglieder in den Reihen der Sängerinnen und Sänger begrüßen durfte. Zusammen mit Präses Klaus Fietz durfte der Vorsitzende anschließend gleich drei Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Kirchenchor ehren. Seit 40 Jahren singt Gabriele Spitznagel bereits in Hochsal. Schon mit 18 Jahren sei die Sporanistin in den Chor eingetreten und habe dort auch ihren Ehemann Werner gefunden, so Rufle.

Auch Rolf Briegel singt seit 40 Jahren in Hochsal. Als Sänger, Kassenprüfer und mit seinem Einsatz für die Ökumene sei ihm „keine Zeit und Arbeit zu viel“, bedankte sich der Vorsitzende für das langjährige Engagement. Eine besondere Ehrung gab es für die zweite Vorsitzende Barbara Rueb: Zum goldenen Chorjubiläum lass Pfarrer Fietz ein persönliches Grußwort von Erzbischof Stephan Burger vor.

Im seinem Vorstandsbericht konnte Paul Rufle dann erfreut feststellen, das im vergangenen Jahr ganze 48-mal geprobt wurde. Nachdem die Disziplin in dieser Hinsicht in der Vergangenheit manchmal zu wünschen übrig ließ, freute sich auch Chorleiter Johannes Bühler über die positive Entwicklung, die natürlich „gerne so bleiben darf“. Auch Klaus Fietz nutze die Hauptversammlung, um einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu geben. Aufgrund des zunehmenden Mangels an Pfarrern werde es auch in Hochsal öfters Wortgottesdienste geben. Seine Anregung, dass der Chor auch hier singen könne, griff Chorleiter Böhler gerne auf. Für das neue Jahr kündigte Böhler anschließend die „Missa Africana“ von Michael Scholl als neues Chorstück an. Das anspruchsvolle dreistimmige Stück könnte bereits zu Ostern zur Aufführung kommen. Auch rief der Chorleiter weiterhin zur Mitgliederwerbung auf, gerade an männlichen Sängern würde es immer noch mangeln.

Kirchenchorgemeinschaft

Die katholische Kirchenchorgemeinschaft Hochsal/Laufenburg entstand 2010 aus der Fusion der Kirchenchöre Heilig Geist Laufenburg und St. Pelagius Hochsal und singt auch in der evangelischen Kirchengemeinde Hochsals. Der Chor wird von Johannes Böhler geleitet und zählt aktuell aktive 33 Mitglieder. Der Vorsitzende Paul Rufle ist unter der Telefonnummer 07763/59 51 oder per E-Mail an paul.rufle@t-online.de zu erreichen.