Laufenburg Freude über Medaillen und Urkunden bei Laufenburger Tischtennis-Mini-Meisterschaft

18 Kinder nehmen an der Laufenburger Tischtennis-Mini-Meisterschaft teil und kämpfen mit großem Einsatz um den Titel.

Spannende Spiele an der Platte: Bereits zum siebten Mal führte der TTC Laufenburg den Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften durch. 18 Kinder, darunter nur drei Mädchen, im Alter von sieben bis zwölf Jahren, spielten in Gruppen. In der Kategorie (acht Jahre und jünger) kämpften fünf Jungen um den Titel. Es siegte Florian Kempf vor Nikola Milic und Paul Stoll. Bei den Mädchen belegte Pia Haggenmiller den ersten Platz. Zweite wurde Romy Dobrodolac vor Ambra Serravalle. Bei den Jungen (neun Jahre und zehn Jahre) siegte Luca Schreiner vor Laqees Khawaja , Viktor Neustroev und Taha Tokay. In der Kategorie Jungen (elf und zwölf Jahre) gewann Ardenis Xhiha. Bei der Siegerehrung gab es für alle Teilnehmer Medaillen und Urkunden sowie kleine Preise. Beim Bezirksentscheid am 5. März, der ebenfalls vom TTC Laufenburg ausgerichtet wird, geht es für die Erstplatzierten darum, sich für den Verbandsentscheid zu qualifizieren.