Laufenburg Freibäder Murg und Laufenburg weisen gute Bilanz auf

Viele Sonnentage in den letzen Wochen locken zahlreiche Besucher ins erfrischende Nass. Auch die Kioske können sich über satte Gewinne freuen.

Wenn auch die neue Woche mit etwas Wolken und niedrigeren Temperaturen begann, zeigten sich die Schwimmmeister Wolfgang Büttner vom Naturerlebnisbad Murhena Murg, Uwe Abele vom Gartenstrandbad Laufenburg/Baden und Markus Moll vom Schwimmbad in Laufenburg/CH mit den bisherigen Besucherzahlen, mehr als zufrieden.

So kamen ins Murger Murhena vom 20. Mai bis 9. Juli 2017 21 861 Besucher. Im Vorjahreszeitraum waren es aufgrund des Regenreichtums nur 8841 im verregneten Vorjahr. Somit könne eine Steigerung von 133 Prozent verbucht werden. Die bis dahin höchste Besucherzahl an einem Tag war am Sonntag, den 11. Juni mit 1459 Badegästen.

In Laufenburg/Baden kamen 18 544 Besucher bis zum 9. Juli ins Gartenstrandbad, gegenüber 9732 im selben Zeitraum des Vorjahres. Die höchste Anzahl an Badegästen erreichte das Laufenburger Gartenstandbad am Sonntag, den 28. Mai mit 1094 Besuchern. Ähnlich haben sich die Zahlen auch im Schwimmbad im Schweizer Laufenburg entwickelt, erklärte uns der neue Schwimmmeister Markus Moll. Er konnte uns für 2017 keine genauen Zahlen liefern, da diese erst am Saisonende aufaddiert werden. Sicher wurden auch hier die eher mageren Zahlen vom verregneten Jahr 2016, die bei 6281 Badegästen für die gesamte Saison lagen, weit übertroffen.

Kiosks mit guten Umsätzen

Ebenfalls über gute Absätze konnten die Kioske der drei Schwimmbäder berichten. Dies verdankten sie einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken. Wie uns Sascha Rupp vom Kiosk in Murg, erklärte, sind bei ihm Eis, Getränke, verschiedene kleine Gerichte, wie Antipasti und Salate gefragt, wobei Currywurst mit Pommes und hausgemachter Currysoße, der große Renner sind.

Während das Team um Schwimmmeister Wolfgang Büttner im Murhena in Murg mit dem Beimischen von 14 Grad Celsius kaltem Wasser aus dem Tiefbrunnen dafür sorgt, dass die Wassertemperatur die 22 Grad Celsius nicht übersteigt, kann Uwe Abele im beheizten Laufenburger Gartenstrandbad die Temperatur per Thermostat auf 24 Grad Celsius halten.

Sowohl in Murg, als auch in Laufenburg waren die Badegäste mit dem Wetter, der Ausstattung der Bäder und dem Personal sehr zufrieden und auch die Schwimmmeister mussten nur in wenigen Ausnahmefällen ihren „Erste Hilfe-Koffer“ hervorholen, um kleinere Blessuren zu verarzten.