Laufenburg Freibadkiosk Laufenburg unter neuer Regie

Susanne Fiedlerund ihr Sohn Christian Jürgens wollen am Gartenstrandbad Mittagstisch anbieten. Öffnung bereits am 27. März.

Bereits nächste Woche öffnet der Kiosk im Gartenstrandbad Laufenburg unter neuer Leitung und mit einem neuen betrieblichen und gastronomischen Konzept. Susanne Fiedler (50) und ihr Sohn Christian Jürgens (24) aus Grunholz wollen bei der Essenszubereitung auf Fertiggprodukte verzichten und einen wechselnden Mittagstisch anbieten. Bereits am Montag, 27. März, wollen die beiden im Außenbereich erstmals mit reduziertem Angebot öffnen. Der reguläre Betrieb soll am 1. Mai mit einem Grillfest starten.

Fiedler ist ausgebildete Kauffrau und Köchin, ihr Sohn gelernter Beikoch. Derzeit arbeiten beide als Event-Köche in ihrer Firma Cosmos Cooking. Auf der Homepage beschreiben sie ihr Angebot so: "Individuelle und spezifische Kochkurse, Teamkochen, Küchenpartys und Kochevents in deutscher und englischer Sprache für internationale Teams. Molekularküche inklusive molekularer Cocktails. Caterings für diverse Anlässe ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl." Außerdem entwickeln sie Rezepte, geben Kochkurse und coachen Personal von Küche und Service für die Gastronomie.

Fiedler sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, sich bereits vor etwa drei Jahren bei der Stadt wegen der Pacht des Freibadkiosks erkundigt zu haben. Als Pächterin Ulrike Willmann nach vier Jahren ihren Pachtvertrag kündigte, erkundigte sich die Stadtverwaltung im Dezember bei Fiedler, ob sie immer noch Interesse am Betrieb des Kiosk habe.

Im Badkiosk sieht Fiedler einen Betrieb mit viel Potential: "Da gehen am Wochenende wahnsinnig viele Leute spazieren, die Schiffsanlegestelle ist direkt daneben, das Altersheim nicht weit." Auf diese Klientel zielt sie beispielsweise mit dem Mittagstisch ab.

Natürlich solle es wie in jedem Freibad auch Pommes und Currywurst geben. "Wobei wir uns die Wurst nach eigenem Rezept von einem Metzger aus der Region herstellen lassen und die Currysoße selbstverständlich selbst gemacht wird", heißt es in in Fiedlers Betriebskonzept. Das Konzept der eigenen Zubereitung soll für möglichst viele angebotenen Produkte gelten. Susanne Fiedler verspricht: "Bei uns gibt es keine Convenience-Produkte."

Für den Außenbereich kann sich die neue Pächterin auch themenbezogene Abende mit einem speziellen kleinen Speisenangebot vorstellen. Hier will sie auch mit Vereinen zusammenarbeiten.