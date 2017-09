Laufenburg Frau stürzt vom Fahrrad und verletzt sich schwer

Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Fahrradhelm verhinderte schlimmere Verletzungen.

Mit ihrem Elektrofahrrad stürzte eine 61 Jahre alte Frau auf die Fahrbahn. Sie war am Montagmittag auf der Kreisstraße zwischen Hochsal und Hausenstein unterwegs. Durch den Sturz zog die 61-Jährige sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie trug einen Radhelm, der noch schlimmere Verletzungen verhinderte, so die Polizei. Die Frau war in einer Gruppe auf der Strecke unterwegs und verlor laut Polizeibericht aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Rad.