Laufenburg Frau jezt an der Spitze des Musikvereins Luttingen

Carmen Sutter übernimmt den Vorsitz des Musikvereins Luttingen von Andreas Krause. Dirigent Jörg Murschinski hört Ende 2017 auf.

Luttingen – Carmen Sutter ist die erste weibliche Vorsitzende in der Geschichte des Musikvereins Luttingen. Am Freitagabend wurde sie in der Hauptversammlung im Probelokal als Nachfolgerin von Andreas Krause einstimmig gewählt. Vertreten wird Sutter durch den stellvertretenden Vorsitzenden Johann Ebner, der wiedergewählt wurde. Schriftführerin bleibt Katja Schellin, erste Kassiererin bleibt weiterhin Michaela Klein und auch Vanessa Ebner als zweite Kassiererin bleibt im Amt. Andreas Eschbach wurde als Notenwart bestätigt, Laura Schmauder bleibt Zeugwartin. Neu in den Vorstand gewählt wurden Nicole Ebner als Protokollführerin und Sonja Krause als Festwirtin.

Dirigent Jörg Murschinski gab bekannt, den Musikverein Ende 2017 aus beruflichen und zeitlichen Gründen zu verlassen. „Solange werden wir konzentriert weiterarbeiten, um ein gut aufgestelltes Orchester abgeben zu können“, betonte Murschinski. Damit ist der Musikverein Luttingen offiziell auf der Suche nach einem Nachfolger. Ebenfalls auf der Suche sind die Luttinger nach neuen Zöglingen. Der Gewinn an Jungmusikern sei in der gesamten Region eher rückläufig.

Begonnen wurde mit dem Nachholen der Ehrung von Carmen Sutter, die diese am Jahreskonzert aus privaten Gründen nicht empfangen konnte. Sutter wurde für 25 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt. Ihr zu Ehren spielte der Musikverein den „Belgano Marsch“.

Die Höhepunkte des Jahres 2016 stellten für den Musikverein das jährliche Nussbaumfest, der Sternenmarsch anlässlich des Umzuges der Feuerwehr, das Bezirksmusikfest in Buch mit Umzug und das Jahreskonzert dar. Michaela Klein konnte über einen Gewinn im vierstelligen Bereich berichten.

Bürgermeister Ulrich Krieger fand lobende Worte für den Musikverein: „Unsere Gemeinschaft funktioniert durch Vereine wie den Musikverein Luttingen, der auch im vergangenen Jahr wieder viel bewegt hat.“ Damit blicke der Musikverein in eine vielversprechende Zukunft. Ortsvorsteher Bernhard Gertheis fügte an: „Hinter eurer Musik steckt Qualität, mit der ihr einen wichtigen Teil für die Bevölkerung leistet.“

Es folgte die Aufnahme von fünf Jungmusikern, die bereits seit einem Jahr aktiv im Musikverein mitwirken. So konnten Alicia Lamade an der Querflöte, Fabian Malzner an der Trompete, Michael Schott am Waldhorn, Lea Sonnenmoser an der Klarinette und Alina Tröndle an der Querflöte als neue Mitglieder gewonnen werden. Zu den besten Probenbesuchern konnten für das vergangene Jahr Jürgen Tröndle (drei Mal gefehlt), Johann Ebner (zwei Mal gefehlt) und Michaela Klein und Manuela Lauber (jeweil ein mal gefehlt) ausgezeichnet werden.

Der Verein

Der Musikverein Luttingen wurde im Jahre 1910 gegründet und besteht derzeit aus 38 aktiven Musikern. Bis Ende 2017 steht der Verein noch unter der musikalischen Leitung von Jörg Murschinski. Neue Vorsitzende ist Carmen Sutter; sie wird vertreten durch Johann Ebner.