Laufenburg Formation Yxalang bringt bei Kulturtagen Zuhörern Klezmer näher

Bei einem Konzert im Schweizer Laufenburg brachte Yxalang (Nele Schaumburg, Juliane Färber, Kayako Bruckmann, Jakob Lakner, Uli Neumann-Cosel, Nicolas Kücken und Luka Stankovicden) Gästen in der Stadthalle die ungewöhnliche Musikrichtung "Klezmer" näher.

Außergewöhnlich mag die Musikrichtung Klezmer für klassisch geprägtes Gehör klingen. Aber ebenso außergewöhnlich gut war das Konzert der Klezmerband "Yxalang", die im Rahmen der Kulturtage in der Stadthalle im Schweizerischen Laufenburg auftrat. Ihrem selbstauferlegtem Auftrag, dem Publikum ihre Liebe zum Klezmer nicht vorenthalten zu wollen, kamen die Musiker in vollem Klangumfang nach. Pur und echt musizierte sich die achtköpfige Formation in die Welt des Klezmers, wo Heiterkeit auf Melancholie und schnelles Presto auf getragenes Adagio trifft.

Yxalang, genannt nach ihrem Kranich-Maskottchen, hat sich vor neun Jahren an der Musikhochschule in Lübeck gegründet und bietet eine ganz individuelle Interpretation von Klezmer dar. Mit eigenen Kompositionen und Arrangements von Klezmer-Klassikern wagen die Musiker immer wieder Genreüberschreitungen zwischen Folk, swingendem Jazz und Klassik.

Mit Liedern, wie "Heyser Bulgar", einem traditionellen Klezmer-Stück, konnte das Publikum seine eigentliche Umgebung für einen Moment vergessen und in die rasante Atmosphäre der "Volksmusik des Balkan" eintauchen. Vom jüdisch geprägten Osteuropa, wo der Klezmer seinen Ursprung hat, durchbricht Yxalang auch hier die Grenzen und weitet den Klezmer auf südländische Volksmusik aus.

Die Eigenkomposition "Türkis" liegt eigentlich einem türkischen Volkslied zugrunde. Laut Komponist und Klarinettist Jakob Lakner höre sie sich jedoch "eher spanisch" an, weshalb Türkis so viel bedeutet, wie "Türkisch falsch ausgesprochen". Klezmer ist jedoch nicht nur ansteckende Fröhlichkeit, die kaum einen Zuhörer ruhig verweilen lässt. Klezmer ist auch Traurigkeit. "Donna, Donna" ist eine musiklisch verarbeitete Allegorie, welche den Zuhörern trotz der Sommerhitze Gänsehaut bescherte.

Yxalang findet in ihrer Art der Musik, die sich nicht festlegen lässt, zu einer eigenen Sprache, die Töne zu Worten macht. Das Zusammenspiel der Musiker ist ein Dialog zwischen ihnen selbst und den musikalischen Stilen, denen sie sich leichthändig bedienen, um so stetig wandelbar zu sein.

Die Sprunghaftigkeit des Klezmers, in dem sich tänzerische Rhythmen, Leichtigkeit und Schwermütiges vereint, ist für Yxalang weniger ein fixes Genre, sondern eine Ausdrucksweise, auf der sich die neun Musiker intuitiv verstehen und in der sie zu einer künstlerischen Einheit werden.