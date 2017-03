"Flüchtlinge wollen hier eigenständig leben"

Seit bald vier Monaten kümmert sich die Laufenburgerin Antje Maurer um die Flüchtlinge im Landkreis Waldshut. Im Interview äußert sie sich über ihre Arbeit.

Sie sind seit 1. Dezember Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Waldshut. Beschreiben Sie doch bitte kurz Ihre Aufgabe.

Grob zusammengefasst, bin ich die Schnittstelle aller an der Flüchtlingsarbeit im Landkreis Beteiligten. Seien es die Ämter, sei es der Sozialdienst, die Ehrenamtlichen, die kirchliche Arbeitsgemeinschaft von Caritas und Diakonie oder die verschiedenen Migrationsdienste. Ich bin im Kontakt mit dem Jobcenter, mit dem Landratsamt, mit der Ausländerbehörde, mit Sprachkursanbietern aber auch mit Kollegen aus anderen Landkreisen. Was in meiner Arbeit zum Beispiel häufig vorkommt: Ehrenamtliche haben irgendwelche Fragen, und ich weise sie an die richtige Stelle weiter oder unterstütze sie bei der Vernetzung mit den richtigen Stellen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist derzeit, Sprachkurse für diejenigen zu organisieren, deren Asylverfahren noch läuft und die noch keinen Integrationskurs besuchen.

Sie waren selber zwei Jahre in Laufenburg im Asylhelferkreis tätig. Was sind die Unterschiede zwischen Ihrer ehrenamtlichen und Ihrer hauptberuflichen Flüchtlingsarbeit?

Der große Unterschied ist, dass es jetzt um wesentlich mehr Menschen geht und ich auf einer anderen Ebene tätig bin. Ich bin ja für die Flüchtlinge im gesamten Landkreis zuständig. Vorher in Laufenburg, ging es auch darum, für einzelne einen Sprachkurs, eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle zu finden. Nun geht es darum, mir einen Überblick zu verschaffen: Zum Beispiel, was gibt es an Sprachkursangeboten insgesamt, wo sind noch Plätze frei, an welchem Ort könnte man noch einen Kurs anbieten, was gibt es mit dem Träger des Kurses zu regeln? Welche Projekte können neu installiert werden? Wo ist noch Vernetzung notwendig? Wo kann ich mich mit meiner neuen Tätigkeit einbringen, beispielsweise bei bestehenden Netzwerkgruppen? Was können wir miteinander auf die Beine stellen?

Was ist im Moment Ihre größte Herausforderung?

Passende Wohnungen zu finden, das ist im Moment überhaupt das Schwierigste. Und wann man eine Wohnung gefunden hat, welche Abläufe sind zu beachten, welche Unterlagen sind zu besorgen? Hier geht es darum, gerade für die Ehrenamtlichen die Abläufe zusammenzufassen und ein einheitliches Vorgehen in der Unterstützung der künftigen Mieter zu erreichen. Nur so kann auch die Zusammenarbeit mit allen Akteure transparent und reibungslos laufen.

Wie läuft die Wohnungssuche denn praktisch ab?

Die läuft in der Hauptsache nach dem Prinzip: Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der eine Wohnung hat. Eine freie Wohnung zu finden, das ist in der Tat sehr schwierig. Doch das ist ein allgemeines Problem, das nicht allein die Flüchtlinge trifft. Es gibt einfach zu wenig Wohnraum.

Die Gemeinde Murg baut ja gerade eine Unterkunft für Flüchtlinge.

Murg baut ein Wohnheim für die Anschlussunterbringung. Das hat aber nichts mit dem freien Wohnungsmarkt zu tun. Denn jemand, der als Flüchtling anerkannt ist und einen Aufenthaltsstatus hat, der darf oder soll sogar sich eine Wohnung suchen. Ziel ist ja möglichst raus aus dem Wohnheim. Jeder, der von der Landeserstaufnahmestelle unserem Landkreis zugewiesen wird, kommt erst mal in die Gemeinschaftsunterkunft. Er soll dort maximal 24 Monate bleiben. Dann kann es in die Anschlussunterkunft gehen. Aber auch von dort muss es weitergehen.

Wünschenswert wäre es, dass sich Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen könnten aber vielleicht Bedenken haben und das Prozedere nicht kennen, bei uns im Landratsamt melden. Wir können Auskunft geben und offene Fragen klären, Kontakte zu potentiellen Mietern herstellen und bei Erstkontakten behilflich sein. Gesucht werden dringend Wohnungen für Alleinstehende aber auch für viele Familien.

Die Zahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Flüchtlingen ist stark zurückgegangen, von m Landkreis ist ja stark zurückgegangen, von 1997 Menschen Ende März 2016 auf 1289 Menschen Ende Februar 2017. Was bedeutet das für ihre Arbeit?

Die Arbeit wird deshalb nicht weniger. Jetzt kommt man zu den Dingen, zu denen man vorher nicht kam. Projekte entwickeln, neue Dinge ins Leben rufen.

Wie kommen denn die Flüchlinge hier zurecht?

Bei den Flüchtlingen ist es wie bei uns Deutschen. Es gibt solche und es gibt solche. Es gibt welche, die finden sich wirklich sehr gut zurecht, die sind sehr offen für alles, die bemühen sich und versuchen sich einzubringen in unsere Gesellschaft und lassen sich daher auch schneller integrieren. Und dann gibt es natürlich auch andere. Generell machen hier alle Beteiligten bei der Eingliederung der Flüchtlinge eine tolle Arbeit, sie bringen die Leute auf den Weg, es selbst anzupacken.

Die meisten sind zielstrebig. Sie wollen die Sprache lernen, sie wollen hier eigenständig leben. Und es gibt auch viele, die das sehr gut gepackt haben. Nicht vergessen darf man bei all dem aber auch die Geschichte jedes Einzelnen. Viele sind traumatisiert. Keiner, der in seiner Heimat um sein Leben bangen musste, macht sich aus Spaß auf den Weg in eine ungewisse Zukunft. Und viele müssen schließlich feststellen, dass die Zukunft in der neuen Heimat zwar friedlich aber deshalb nicht unbedingt leichter ist.

Hat sich durch Ereignisse, wie beispielsweise die Silvesternacht in Köln, die Haltung der Einheimischen gegenüber Flüchtlingen geändert?

Das sind Dinge, die unseren Alltag hier nicht so stark berührt haben. Das hat man durchs Fernsehen mitbekommen und in den Nachrichten gehört. Ich stelle fest, dass die Leute nach wie vor sehr hilfsbereit sind. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Die Leute, die bisher mit den Geflüchteten zusammengearbeitet haben, die tun das nach wie vor.

Zur Person

Antje Maurer (50) wurde im Rheinland geboren und wuchs in Bad Säckingen auf. Sie lebt mit ihrer Familie seit 20 Jahren in Laufenburg. Antje Maurer ist gelernte Ertzieherin und war als Familienhelferin und Schulbegleiterin beschäftigt. Von September 2014 bis Dezember 2016 koordinierte sie ehrenamtlich die Arbeit des Asylhelferkreises Laufenburg. Seit dem 1. Dezember 2016 ist sie hauptamtliche Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Waldshut.