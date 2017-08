Laufenburg First Responder Laufenburg-Murg erhalten neue Einsatztasche

Freude bei den First Respondern Laufenburg-Murg: Dank einer Crowdfunding-Aktion bekommen die Einsatzkräfte eine Erste-Hilfe-Tasche, die unter anderem so wichtige Geräte wie Defibrillator und Sauerstoffgerät enthält.

Um eine optimale Versorgung der Opfer an Unfallorten zu gewährleisten, sind entsprechende Geräte und Material notwendig. Die First Responder Laufenburg-Murg sind in diesem Bereich seit vergangenen Dienstagabend bestens ausgestattet. Die First Responder erhielten im Rahmen der Hauptversammlung des Fördervereins eine Einsatztasche überreicht, die mit Hilfe einer Crowdfunding-Aktion finanziert wurde. Die Volksbank Murg überreichte die neuen Erste Hilfe-Utensilien im Feuerwehrhaus in Niederhof.

Noch vor der eigentlichen Hauptversammlung kam es zur Übergabe der neuen Einsatztasche an die First Responder Laufenburg-Murg. Insgesamt 1480 Euro Spenden kamen aus der Bevölkerung für die neue Tasche zusammen. Auch die Volksbank Murg beteiligte sich an der neuen Investition mit einem Spendenzuschuss. Die Kosten für die Tasche lagen laut Martin Rufle, Vorsitzender des Fördervereins der First Responder Laufenburg-Murg, bei 3915 Euro. Den Rest der offenen Kosten deckte der Förderverein. Der neue Begleiter der Einsatzkräfte ist rund 25 Kilogramm schwer und beinhaltet wichtige Geräte wie einen Defibrillator, Sauerstoffgeräte sowie Verbandsmaterial. "Wir freuen uns über die neue Tasche. Man kann vor Ort einfach direkt anfangen und die Zeit überbrücken, bis der Notarzt kommt", erklärt Martin Rufle. Dass eine solche Überbrückungszeit essentiell ist, zeigt der Einsatzbericht der First Responder. Allein in diesem Jahr gab es bereits 144 Einsätze in Gemeinden wie Murg und Laufenburg. Davon seien die meisten tagsüber, weshalb Sascha Thömmes von den First Respondern von der Gemeinde Murg in seiner Tätigkeit entlastet wird. "Das Ganze ist auch eine Entlastung für den Standort Murg, da vermehrt Einsätze am Tag ausgeführt werden können", so Martin Rufle.

Der Vorstand wurde bei der Hauptversammlung des Fördervereins von den anwesenden Mitgliedern bestätigt. Somit bleibt Martin Rufle erster Vorsitzender, Inge Grieshaber die Vize-Vorsitzende und Klaus Langer der Kassierer. Neue Schriftführerin wurde Gabriele Schönbett. Michaela Kaiser, Volker Oberbossel und Hiltrud Wilms werden als Beisitzer des Fördervereins fungieren. Stefan Fräßle, Kommandant der Feuerwehr Murg, lobte die anwesenden Mitglieder vergangenen Dienstagabend. Nicht nur der Förderverein sorge für eine reibungslose Organisation, sondern auch die Helfer der First Responder sind laut Fräßle immer an Ort und Stelle. "Man hat einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass die First Responder helfen", so der Einsatzleiter.