Laufenburg Feuerwehren beider Laufenburg proben den Ernstfall

Eine wahrlich grenzüberschreitende Übung: Knapp 100 Teilnehmer beider Wehren waren bei der großangelegten Probe am Montag in der Innenstadt auf badischer Seite dabei, bei der ein Brand im Gasthof Rebstock simuliert wurde.

Die Gemeinschaftsübung der Feuerwehren Laufenburg/D und Laufenburg/CH, mit beinahe 100 Übungsteilnehmern, die am Montag in der Altstadt von Laufenburg/D stattfand, war ein voller Erfolg. Das konnte der Übungsleiter, Roland Stiegeler, der maßgeblich an der Ausarbeitung der Einsatzpläne für die Altstadt beteiligt war, feststellen.

Er wurde vom Einsatzleiter Thomas Werne und von den Abschnittsleitern Julio Munoz-Gerteis, Jens Beczkowiak und Luigi Serravalle unterstützt. Von Schweizer Seite aus leitete Leutnant Michael Bühler den Einsatz.

Die Übung, die einen Brand im Gasthaus Rebstock simulierte, bei der sechs Personen aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden mussten, begann um 20 Uhr und endete eine Stunde später. Während die Drehleiter der Feuerwehr Laufenburg/CH, die ihnen die vom Stützpunkt Frick zur Verfügung gestellt wurde, von der alten Rheinbrücke aus anrückte und für den Löschangriff sorgte, musste die Feuerwehr Laufenburg/D mit ihrer Drehleiter eine verletzte Person aus dem zweiten Obergeschoss mit der Trage bergen.

Bei der Rettung ging es um Millimeter, denn zwischen dem Tor beim Rathaus und dem Gasthaus Rebstock war nur wenig Platz für die große Drehleiter, die nur knapp durch das Tor passte. Der erste Versuch musste abgebrochen werden, da der Wendekreis nicht ausreichte, um das entsprechende Fenster zu erreichen.

Nachdem der Standort des Fahrzeuges um zirka 20 Zentimeter versetzt wurde, konnte die verletzte Person sicher aus dem Fenster im zweiten Stock, nach unten transportiert werden. Die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr der Schwesterstadt wurde genutzt, um die überarbeitete Taktik zu überprüfen und die Einsatzkräfte bei der Objektkunde zu schulen. Die Wasserversorgung erfolgte aus zwei Richtungen: von Codman-Anlage und von der Bootslipstelle am Andelsbachparkplatz.

Die gesamte Übung wurde von Bürgermeister Ulrich Krieger, dem Leiter des Ordnungsamtes Hubert Mutter, dem Leiter des Polizeipostens Laufenburg, Franz Brüstle, dem Fachberater des THW Thomas Roming und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Klaus Felber beobachtet. Auch einige Zaungäste schauten interessiert zu.

Bei der Schlussbesprechung waren alle voll des Lobes für die gelungene Gemeinschaftsübung, die den beiden Feuerwehren wichtige Erkenntnisse brachte, wie sie im Ernstfall in den engen Gassen der Altstadt, Leben retten und Feuer bekämpfen können.

Obwohl die Familie Brutsche vom Gasthaus Rebstock, die die Übung bei laufendem Betrieb durchführen ließ, mit einer Menge Unannehmlichkeiten und Einschränkungen für ihre Gäste in Kauf nehmen musste, sprach Martina Brutsche von einer „Win-win-Situation“, denn sowohl die Feuerwehr als auch das Gasthaus Rebstock profitiere davon, wenn ein schneller, erfolgreicher Einsatz erfolgt, wenn es mal wirklich brennt, was natürlich niemand hofft.

Sie ist davon überzeugt, dass die Brandverhütungsmaßnahmen, die sie getroffen haben, wichtiger denn je seien. Bürgermeister Ulrich Krieger dankte den beiden Feuerwehren für ihren gelungenen Einsatz. Er beweise, dass der Slogan „Zwei Länder, eine Stadt“ auch bei dieser Gelegenheit zutrifft. Er war froh, dass an diesem Tag die Parkplätze vor dem Rathaus frei waren und der übrige Platz nicht durch wildes Parken blockiert war.

Der Einsatz zeigte, wie wichtig es ist, dass das Ordnungsamt dafür sorgt, dass der Rathausplatz freigehalten wird. Ähnlich positiv äußerten sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Felber und Thomas Roming vom THW. Als kleine Belohnung für ihren Einsatz begab sich im Anschluss die gesamte Truppe zu einem Umtrunk mit Grillen ins Feuerwehrhaus auf der Neumatt.

