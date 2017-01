Laufenburg Feuerwehr blickt stolz auf Jubiläum zurück

Bei ihrer Hauptversammlung hat die Feuerwehr Laufenburg voller Stolz auf das Jubiläumsjahr zurückgeblickt. Für die Veranstaltungen und die Leistung der Kameraden gab es von allen Seiten Lob und eine besondere Ehrung für Markus Rebholz. Zudem wurden Kameraden für ihre Treue zur Feuerwehr geehrt und neue Kameraden aufgenommen.

Laufenburg – Das Jubiläumsjahr der Gesamtfeuerwehr Laufenburg ist Geschichte, die große Dankbarkeit für die erfolgreichen Veranstaltungen aber bleibt. Das wurde bei der Hauptversammlung am Donnerstag im Pfarrheim Heilig Geist deutlich.

Diese Dankbarkeit brachte Gesamtkommandant Markus Rebholz in seiner Begrüßung der über 200 Feuerwehrmänner und -frauen und der zahlreichen Ehrengäste zum Ausdruck: "Heute halten wir Rückschau auf das abgelaufene Jahr 2016, das von den Feierlichkeiten des 150-jährigen Jubiläums und dem Umzug in ein neues Feuerwehrhaus als ein ganz besonderes und außergewöhnliches Jahr in Erinnerung bleiben wird!" Unter den Ehrengästen befanden sich Bürgermeister Ulrich Krieger, Kreisbrandmeister Thomas Santl, Kreisverbandsvorsitzender Manfred Rotzinger, viele Gemeinderäte und Vertreter der Nachbarfeuerwehren, des THW und des Roten Kreuzes – um nur einige namentlich zu nennen. Die Redner sparten in ihren Grußworten nicht mit Lob für die großen Leistungen der Laufenburger Feuerwehr und die gute Zusammenarbeit, die auch über das Jahr 2016 hinaus fortgesetzt wird. Die Stadt- und Feuerwehrmusik, unter der Leitung von Klaus Siebold, umrahmte die Hauptversammlung mit zünftiger Musik, für die die Gäste mit viel Applaus dankten.

Wie bereits in den Hauptversammlungen der Abteilungen Süd und Nord hervorgehoben, hätten alle, Feuerwehr und Gemeinderat, durch die gute Zusammenarbeit zum Erfolg dieses Jahres beigetragen. Dazu zählten dreizehn Feuerwehrmänner, die den Kreisfeuerwehrtag, den Festakt, den Kameradschaftsabend, den Finanzausschuss, den Besucher der Gruppe aus Le Croisic und den Tag der offenen Tür, organisierten. Sie erhielten ein kleines Geschenk als Anerkennung. Vergessen hatte Rebholz auch nicht die Leistungen von Kassierer Peter Vogt und seinem Stellvertreter Julio Munoz-Gerteis, der alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr koordinierte. Ein besonderer Dank ging an Bürgermeister Ulrich Krieger, der mit der Überreichung eines Bildes vom neuen Feuerwehrhaus zum Ausdruck gebracht wurde.

Damit niemand vergessen wurde, der in irgendeiner Weise einen Beitrag geleistet hatte, erhielten alle Feuerwehrleute eine Wollmütze mit der Aufschrift "Feuerwehr Laufenburg". Sichtlich gerührt war Markus Rebholz, als der Vorsitzende des Kreisverbandes, Manfred Rotzinger, dessen großen Verdienste zum Gelingen des Jubiläumsjahres hervorhob und ihm im Namen des Deutschen Feuerwehrverbandes, das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber übereichte, wozu ihm die Anwesenden mit lang anhaltendem Applaus gratulierten.

Der Kassenbericht von Peter Vogt und die Tätigkeitsberichte der Abteilungen Süd (Dieter Baumgartner), Nord (Stephan Mierau), der First Responder (Martin Gossler), der Jugendfeuerwehr (Düzgün Yanmaz) und der Seniorenabteilung (Erwin Weibel), zeigten auf, dass es neben Jubiläum und Feuerwehrhaus noch viele einzelne Tätigkeiten gab, die während des Jahres 2016 bewältigt werden mussten.

Ehrungen, Beförderungen, Neuaufnahmen