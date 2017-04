Laufenburg Fensterfront statt Glasbausteinen: Möslehalle Luttingen erhält neue Südfassade

Die 40 Jahre alten Glasbausteine an der Südfassade der Luttinger Möslehalle sollen einer modernen Fensterfront weichen. Das hat der Gemeinderat Laufenburg jetzt beschlossen. Die Kosten liegen laut neuer Berechnung um 30000 Euro über dem ursprünglichen Ansatz. Grund sind zusätzliche Maßnahmen. Das Geld soll durch Einsparungen an anderer Stelle bereitgestellt werden.

Laufenburg/Luttingen (msb) Die Südfassade der Möslehalle wird saniert. Das hat der Gemeinderat Laufenburg in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen. Konkret werden die mittlerweile 40 Jahre alten Glasbausteine der Halle durch eine zeitgemäße Fensterfront ersetzt, die zugleich modernen energetischen Anforderungen genügen soll. Die Maßnahme war laut Bürgermeister Ulrich Krieger ursprünglich bereits für vergangenes Jahr geplant gewesen, dann aber wegen anderer Projekte vertagt worden. Inzwischen sei außerdem ersichtlich, dass einige zusätzliche Leistungen im Zuge der Maßnahme notwendig seien. Damit steigen auch die zu erwartenden Kosten von 132200 Euro auf 162000 Euro. Diese Mehrkosten sollen durch Einsparungen bei Maßnahmen an dem Mehrfamilienhaus der Stadt in der Alfred-Joos-Straße gedeckt werden.

Wie Krieger dem Gemeinderat darstellte, soll es aufgrund der bevorstehenden Umstellung des Haushaltswesens auf die Doppik keine Rücklagenentnahme geben. Auch sei die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt nicht so positiv wie ursprünglich erwartet. Das bedeute, dass Mehrkosten für die Hallensanierung an anderer Stelle eingespart werden müssten, so Krieger weiter. Darüber hinaus wurde der Stadt bereits vor vier Jahren ein Zuschuss in Höhe von 102000 Euro aus dem Bundesinvestitionsförderungsgesetz gewährt, die in das Vorhaben einfließen.

Am dringenden Sanierungsbedarf der Halle herrschte im Gemeinderat kein Zweifel. Bereits in den vergangenen Jahren seien diverse Maßnahmen umgesetzt worden, erinnerte Krieger: "Weitere dringend notwendige Bereiche werden folgen." Luttingens Ortsvorsteher Bernhard Gerteis (FW) begrüßte dieses Vorgehen: "Es ist von Vorteil, das Gebäude in seiner Gesamtheit zu betrachten, das wird sich auch positiv auf die weitere Kostenentwicklung auswirken."

Tatsächlich sei der "bauphysikalische Zustand" der Glasbausteinfassade vor 40 Jahren durchaus normal gewesen. "Heute entspricht es dem Standard eines Rohbaus", so Stadtbaumeister Roland Indlekofer. Denn die energetische Isolierung sei quasi nicht existent. Zudem ergebe sich ein diffuses Licht in der Halle. Die geplante Glas- und Aluminiumkonstruktion soll dies verbessern. Wie Bernhard Gerteis darstellte, habe sich der Ortschaftsrat auf eine asymmetrische Bauweise festgelegt. Darüber hinaus werde auch ein Starkstromanschluss in der Halle als wichtig erachtet, so Gerteis.

Diesen soll es geben, sofern der Kostenrahmen nicht gesprengt werde, versprach Bürgermeister Krieger. Darüber hinaus werden im Zuge der Sanierung auch brandschutztechnische Verbesserungen vorgenommen. Die Glasfassade erfordere auch eine Beschattung in Form von speziellen Vorhängen, die sich bei Unwetter selbständig einfahren. Auch an die Schaffung eines barrierefreien Nebeneingangs werde gedacht.

Die Baumaßnahmen sollen noch vor der Sommerpause ausgeschrieben und vergeben werden, um genügend Vorlaufzeit zu haben, kündigte Roland Indlekofer an. Die Ausführung ist im November oder Dezember geplant. Die Arbeiten sollen gut vier Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit bleibt die Halle geschlossen.