Laufenburg, Murg Fasnacht in Laufenburg und Murg: Der Vergleich

Die Narren in Laufenburg und in Murg feiern den ersten von drei faißen Donnerstagen. Die Fasnacht in den beiden Nachbarorten weist viele Gemeinsamkeiten aber auch große Unterschiede auf. Eine kurze Übersicht.

Die Tschättermusik. Mit ihr beginnt der heutige Tag. Sie ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal der Laufenburger und Murger Narren, denn nur hier und auf der anderen Rheinseite im Schweizer Laufenburg und in Kaisten tschättert man. Die Narren in Murg sind die ersten, denn sie beginnen schon um 5.11 Uhr. Laufenburg erwacht erst um 6 Uhr, dafür man dort in Anspruch, das Tschättern überhaupt erst erfunden zu haben.

Das Motto. Die Murger begehen die Fasnacht 2017 unter dem Motto "Z'Murg git's en Beuftragte für de Klimaschutz, s'Furze koscht jetzt 50 Stutz". In Laufenburg gibt es seit 1386 kein Motto. Stattdessen heißt es hier jede Fasnacht: "S'isch Fasnacht, s'isch Fasnacht, d'Buure frässe Würscht, und wenn sie alli g'frässe händ, so lönd sie langi Füürz."

Der Rathaussturm. Wer ist jetzt mehr zu bedauern, Uli in Laufenburg oder Adi in Murg? Adi wird zwar bereits heute am Ersten Faißen amtsenthoben, doch muss er danach im Rathaus weiterschuften. Die Laufenburger Narren entlassen ihren Uli erst in zwei Wochen am Dritten Faißen. Dafür tut er danach an seinem Schreibtisch bis Aschermittwoch garantiert keinen Strich mehr.

Die Frauen. Die Laufenburger organisierte Narretei ist Männersache. Sowohl der Elferrat wie die Narro-Altfischerzunft nehmen grundsätzlich keine Frauen auf. Die einzige weibliche Figur ist die Narrönin, und die wird von einem Mann dargestellt. Die Murger dagegen haben nicht nur das Helgeringer Maidli sondern von Fall zu Fall auch eine Narrengotte, zuletzt 2014 Marita Engelmann. Aber auch in Murg besteht der Elferrat nur aus Männern.

Die Tradition. Stolz führt die Narro-Altfischerzunft Laufenburg die Jahreszahl 1386 in ihrem Namen. Fakt ist aber, dass der 1911 gegründete Elferrat Laufenburg der älteste Fasnachtsverein in der Stadt ist. Der Elferrat Murg und die Narrenzunft Murg wurden 1953 gegründet, haben also auch schon 64 Jahre auf dem Buckel. Das macht zwei Generationen, da darf man schon von Tradition sprechen.

Die Alternativen. Wer in Laufenburg organisiert Fasnacht feiern will, dem stehen außerhalb der beiden traditionellen Vereine jede Menge anderer Zünfte und Cliquen offen: Stadthäxe, Bergfüchse, Waldgeister, Enzebächle Füchs, Laufenburger Löwen, Paradiesvögel oder Höllenknechte. In Murg gibt es außer der Narrenzunft noch die Rheinsberg-Hexen und die Narrenzunft Hänner.

Die Guggen. Bei der Guggenmusik führt in Laufenburg kein Weg vorbei an den Roli-Guggers. Sie haben ihren großen Tag am Fasnachtsfreitag, wenn zum Open-Air-Gugge-Festival 32 Guggen mit zusammen 1300 Musikern erwartet werden. Geradezu intim nimmt sich dagegen der Ball des Fröscheloch-Echos kommenden Samstag in der Niederhöfer Sabine-Spitz-Halle aus. Wer noch keine Karte hat, braucht gar nicht erst hinzugehen. Der Frösche-Ball ist seit zwei Wochen ausverkauft. Vielleicht gibt es ja noch Tickets für die Ranze-Party der Erbsranze-Schränzer Hänner am 18. Februar.

Die Saalfasnacht. Die Murger Narren füllen mit ihrem Bunten Abend die Murgtalhalle. Die Laufenburger kennen vergleichbares nicht. Hier gibt es eine ganze Reihe kleinerer Bunter Abende und Bälle in Gaststätten und Sälen. Und natürlich den Hauptbott am Abend des Ersten Faißen. Aber der ist exklusiv für Zunftbrüder, Zunftfreunde und Zunftwiible.

Fasnacht in Laufenburg und Murg bis zum Dritten Faißen

Das Programm der Laufenburger Fasnacht vom Ersten bis einschließlich Dritten Faißen:

Erster Faißen, 9. Februar: 6 Uhr Tschättermusik, anschließend Mehlsuppe im Hotel "Rebstock", 16 Uhr Kindertschättermusik, anschließend Heiße beim Rathaus, 19.30 Uhr Tschättermusik, 20.30 Uhr Hauptbott der Narro-Altfischerzunft (interner Anlass).

6 Uhr Tschättermusik, anschließend Mehlsuppe im Hotel "Rebstock", 16 Uhr Kindertschättermusik, anschließend Heiße beim Rathaus, 19.30 Uhr Tschättermusik, 20.30 Uhr Hauptbott der Narro-Altfischerzunft (interner Anlass). Zweiter Faißen, 16. Februar: 6 Uhr Tschättermusik, anschließend Mehlsuppe im Restaurant "Athen", 16 Uhr Kindertschättermusik, anschließend Heiße beim Rathaus, 19 Uhr Wiiberklatsch im Hotel "Alte Post" (Eintritt 7 Euro), 19 Uhr MFG Party auf der Codman-Anlage, 19.30 Uhr Tschättermusik.

6 Uhr Tschättermusik, anschließend Mehlsuppe im Restaurant "Athen", 16 Uhr Kindertschättermusik, anschließend Heiße beim Rathaus, 19 Uhr Wiiberklatsch im Hotel "Alte Post" (Eintritt 7 Euro), 19 Uhr MFG Party auf der Codman-Anlage, 19.30 Uhr Tschättermusik. Sonntag, 19. Februar: 15 Uhr Fasnächtlicher Nachmittag mit den “Optimisten” im Pfarrheim Heilig Geist

15 Uhr Fasnächtlicher Nachmittag mit den “Optimisten” im Pfarrheim Heilig Geist Dritter Faißen, 23. Februar: 6 Uhr Tschättermusik, anschließend Mehlsuppe in der "Alten Post", 8.30 Uhr Proklamation der Fasnacht an Schulen und Kindergärten, 11.11 Uhr Bürgermeisterabsetzung im Rathaus, 16 Uhr Kindertschättermusik, 16.30 Uhr Salmanlandung an der Codman-Anlage, 17 Uhr Eröffnung der Städtlefasnacht 2017, anschließend Heiße auf dem Marktplatz, 17 Uhr Disco for Kids im "Goldenen Anker", 19.30 Uhr Große Gemeinsame Tschättermusik mit Altstadtverdunkelung, 20.11 Uhr Preismaskenball mit Prämierung im Hotel "Rebstock".

Das Programm der Murger Fasnacht vom Ersten bis einschließlich Dritten Faißen: