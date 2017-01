Laufenburg Fasnacht: Wichtige Termine für die Laufenburger Narren

Nach einem Jahr Pause kehrt der Wiiberklatshc zurück in die Laufenburger Fasnacht. Diesen Termin und weitere Höhepunke der Fasnacht stellte das Organisationskomitee jetzt vor. Die Fasnachtsplaketten strahlen in diesem Jahr in mint, rosa und blau.

Laufenburg (hak) In der Laufenburger Fasnacht ist nach einem Jahr Auszeit der Wiiberklatsch wieder zurück. Er findet in der "Alten Post" als "Griechischer Abend" statt. Zum letzten Mal spielt diese Fasnacht die Guggenmusik Schlossbärghüüler. Das Organisationskomitee stellte am Montagabend den Laufenburger Narrenfahrplan vor. Stadtammann Herbert Weiss aus dem schweizerischen Laufenburg bedankte sich bei den Organisatoren für ihr Engagement.

Mit mehr als 20 Stunden Gugge-Sound warten am Fasnachtsfreitag das Kinder-Guggen-Openair und das Open-Air-Gugge-Festival auf. Thomas Kolbeck von den Roli-Guggers kündigte Guggenmusiken aus zehn Kantonen aus der Schweiz und vier Landkreisen aus Deutschland an. Geplant sind insgesamt 89 Auftritte. Als Besonderheit werden auch dieses Jahr zuvor die Bühnen noch dem Nachwuchs übergeben: Sechs Kinder-Guggenmusiken geben ihr Können auf der Bühne der Codman-Anlage sowie der Marktplatzbühne zum Besten. 61 Hexenzünfte werden für das Häxefüür erwartet, mit großem Umzug durchs Städtle. Wer sich die Masken trotz verdunkelter Stadt genauer ansehen will, hat dazu an drei Plätzen die Möglichkeit.

Für den Fasnachtsumzug am Fasnachtssonntag werden 45 Gruppen erwartet. Die bunten Masken und Kostüme werden das Städtle beidseits des Rheins einnehmen. Hier haben auch die Schlossbärghüüler aus der Schweiz ihren letzten Auftritt. Mit einer rund 80-köpfigen Monsterbesetzung gehen sie nochmals an den Start. Die Guggenmusik löst sich nach 27 Jahren auf, nachdem im vergangenen Jahr die Zahl der Aktiven auf 27 geschrumpft ist und in diesem Jahr noch weniger Mitglieder antreten wollten.

Die neuen Plaketten in mint, rosa und blau stellte Claus Epting, der Zunftmeister der Minderen Stadt, vor. Entworfen wurden sie von Peter Strittmatter. Der Vorverkauf hat am Montag begonnen.

Wichtige Termine der Laufenburger Fasnacht

Welche Termine dürfen Narren ab dem Ersten Faißen nicht verpassen? Ein Blick in den Laufenburger Narrenfahrplan: