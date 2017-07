Laufenburg Fahranfängerin kommt von Straße ab

18-jährige verliert am Ortseingang von Laufenburg Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Mit einem Totalschaden an ihrem Auto endete die Fahrt einer 18-jährigen Fahranfängerin auf der Allmendstraße am Ortseingang von Laufenburg. Sie wurde glücklicherweise nicht schwerer verletzt, musste aber durch den Notarzt vor Ort versorgt werden. Die Frau kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor im Anschluss die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte in den Wald, wo das Auto nach etwa 10 Metern zum Stillstand kam. Der Schaden am Auto dürfte sich auf zirka 3000 Euro belaufen.