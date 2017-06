Rotzel FC Bergalingen verteidigt Titel bei AH-Turnier

Die Fußballer aus dem Hotzenwald gewinnen das AH-Turnier in Rotzel vor der SG Binzgen/Niederhof.

Beim AH-Turnier in Rotzel verteidigte der FC Bergalingen seinen Titel. Acht Mannschaften aus dem Landkreis Waldshut versuchten ihr Glück im Kampf um den Titel versuchten. Am Wettbewerb nahmen der FC Bad Säckingen, der SV Blau-Weiß Murg, der SV 08 Laufenburg, die SG Binzgen/Rotzel, der SV Görwihl, der SV Buch, der FC Bergalingen und der VfB Waldshut teil. Patrick Ruch vom FC Rotzel übernahm die Funktion des Stadionsprechers und Matze Schneider und "Kalle", fungierten als Unparteiische.

In der untergehenden Abendsonne, welche sich mit leichten Regenschauern verabschiedete, fand das Alte-Herren-Turnier am Freitagabend statt. Begonnen wurde mit einer Vorrunde, bei der jeweils vier Mannschaften in sechs Spielen gegeneinander antraten. Gespielt wurde dabei zeitgleich auf zwei Feldern. Die Spiele verliefen alle sehr fair und waren durch besondere Einzelleistungen einiger Spieler durchaus sehenswert. In der ersten Gruppe konnte die Spielgemeinschaft Binzgen/Niederhof den Sieg einfahren und der FC Bergalingen konnte als Zweiter in das Halbfinale einziehen. Die zweite Gruppe wurde vom FC Bad Säckingen gewonnen und Zweiter wurde der SV Blau-Weiß Murg.

Die beiden Halbfinalpartieen, in denen Binzgen/Niederhof gegen Murg und Bad Säckigen gegen Bergalingen antrat, mussten jeweils durch Neun-Meter-Schießen entschieden werden. Dabei kristallisierten sich die SG Binzgen/Niederhof und der FC Bergalingen als Finalgegner heraus. Bei dem spannenden Entscheidungsspiel des Fußball-Abends kam es zu keinen Toren, sodass auch der Gewinner des Turniers über Neun-Meter-Schießen ermittelt werden musste. Das spannende Finale wurde dann knapp vom FC Bergalingen mit 4:3 Toren gewonnen, was die Titelverteidigung für die Alten Herren bedeutete. Stolz bekamen sie vom ersten Vorsitzenden des FC Rotzel, Klaus Maier, den Turnier-Pokal überreicht, welcher anschließend gebührend gefeiert wurde. Aber auch die anderen Mannschaften gingen nicht leer aus; sie erhielten einen großen Speck als Entlohnung.