Laufenburg/Murg Es geht los: Fasnachts-Gruppen starten in eine lange Saison

Mit Empfängen und ersten Partys beginnt die fünfte Jahreszeit in Laufenburg und Murg. Dieses Jahr dürfen sich die Narren auf eine lange Saison freuen, in der eine Menge geboten sein wird

Die Narren in Laufenburg und Murg stehen in den Startlöchern: Traditionell beginnen in den Tagen rund um Dreikönig offiziell die ersten närrischen Veranstaltungen, der dieses Jahr äußerst langen Fasnachtszeit. Dieses Jahr ist Aschermittwoch bekanntlich erst am 1. März.

Den Auftakt macht die Narrenzunft Murg am Freitag, 6. Januar, um 11.11 Uhr mit ihrem Neujahrsempfang im Narrennest. Geladen sind die närrischen Vereinigungen aus der Region, aber auch Vertreter der großen und nicht ganz so großen Politik, die sich im Zuge der närrischen Wortbeiträge ihr Fett weg bekommen. Aufs Korn genommen werden in diesem Zuge auch traditionell die skurrilsten Ereignisse der vergangenen Monate in Murg und Umgebung. Nach der Fasnachtsproklamation im November ist der Empfang nun der offizielle Start der Narren in die rund zwei Monate währende Fasnachtssaison, die in Murg mit zahlreichen Höhepunkten aufwartet. Neben den reichlich mit Programm gefüllten drei Faißen darf sich das närrische Volk besonders auf den Fröscheball in Niederhof (11. Februar), den Bunten Abend in der Murgtalhalle (18. Februar) und die Narrennacht auf dem Mühleareal (25. Februar) freuen.

Nicht weniger facettenreich gestaltet sich die närrische Jahreszeit in Laufenburg. Hier geben die Roli-Guggers am Samstag, 7. Januar, im Pfarrsaal buchstäblich den Startschuss mit einer großen Party. Diverse Guggenmusiken aus der näheren und weiteren Umgebung geben sich die Ehre, etwa die Gasseschlurbären aus Bad Säckingen, die Seegumper aus Überlingen und die Ringdeifel aus Hockenheim. DJ Rossi wird den Gästen mit tanzbarer Musik einheizen. Start der Party ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Zahlreiche weitere Veranstaltungen werden in den nächsten Wochen in den beiden Laufenburgs folgen. Höhepunkt ist aber natürlich wieder die grenzüberschreitende Laufenburger Städtlefasnacht, die am 3. Faiße, 23. Februar, mit viel Pomp aus der Taufe gehoben wird. Tradition und Gaudi gehen dabei in den darauf folgenden Tagen bei Umzügen, Guggen-Open-Air und zahlreichen kleinen Events eine einmalige, kurzweilige Verbindung ein, bevor mit Narrolaufen und Fasnachtsverbrennung am Dienstag, 29. Februar, die fünfte Jahreszeit mit Heulen und Wehklagen wieder eingemottet wird.