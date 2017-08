Laufenburg/Murg Erinnerungen an die bewegte Geschichte der Mühlen in Murg und Laufenburg

Erinnerungen an die bewegte Geschichte der Mühlen in Murg und Laufenburg

Serie Unser Wasser: Zahlreiche Mühlen prägen in vergangenen Jahrhunderten das Bild an Fluss- und Bachläufen.

Wo Wasser ist, ist Kraft. Über zwei Jahrhunderte wussten die Menschen entlang der Wühre und des Andelsbaches, diese Kraft zu nutzen. Sägemühlen, Getreidemühlen, Papiermühlen und Ölmühlen gehörten zum Bild des Alltags.

Eine der sich am längsten in Betrieb befindlichen Mühlen ist die Oeschgermühle in Laufenburg, eine Getreidemühle. 1725 wurde sie in dem heutigen Wohn- und Geschäftshaus Hännerstraße 1 in Betrieb genommen. Neun Jahre Bauzeit lagen hinter dem Grundstücksbesitzer Franz Froben Josef Scholl, dem damaligen Untervogt und Stellvertreter des Freiherrn von Gramont.

Die Bauzeit nahm deshalb so viel Zeit in Anspruch, weil die weiter unterhalb der Oeschgermühle gelegenen Mühlenbetreiber Nachteile für ihren eigenen Betrieb befürchtetetn und deshalb gegen das Bauvorhaben prozessierten. Das mag schließlich wohl auch der Grund gewesen sein, dass Scholl das Interesse an seiner Mühle verlor, und Haus und Grundstück verkaufte. 1750 erwarb der aus Hänner zugezogene Johann Oeschger das Areal und die mittlerweile etwas weiter südlich erbaute Mühle. Der Grundstein für ein knapp zwei Jahrhunderte währendes Wirken war gelegt.

Mit interessiertem Staunen blättert Udo Grimm sich vorsichtig durch eine große Mappe alter, vergilbter Unterlagen. „Unglaublich, was meine Mutter alles aufbewahrt hat“, sagt der Laufenburger schmunzelnd. Seine Mutter, Rosemarie Oeschger, war sechs Jahre alt, als ihre Mutter 1927 nach dem Tod ihres Mannes die Oeschgermühle samt dem dazugehörigen Areal an die Stadt verkaufte. Das Areal erstreckte sich bis hin zum heutigen Lerchenstüble und weiter bis zu den Dauergärten. 36 000 Mark erhielt die Witwe seinerzeit für Mühle, Inventar und Grundstück. Das Gesindehaus, in dem die Mühlenmitarbeiter untergebracht waren, blieb im Familienbesitz und diente fortan als Wohn- und später auch Geschäftshaus.

Der Rest der Mühlengeschichte ist schnell erzählt: Die Stadt Laufenburg errichtete in der Mühle Mietwohnungen und 1969 fiel das Gebäude einem Brandstifter zum Opfer. „Zu dieser Zeit gab es eine ganze Serie von Brandfällen“, erinnert sich Udo Grimm. Allesamt Brandstiftungen, verursacht von einem später geständigen Mitglied der Feuerwehr, erzählt der Laufenburger.

Doch die Oeschgermühle ist nicht die einzige alte Dame entlang der Wühre. Das Sägewerk Jehlin in Hänner nutzt die Kraft des Wassers noch heute. Mit 1858 beziffert Helmut Jehlin das Jahr, in dem sein Ururgroßvater Fridolin Jehlin eine Wirbelsägemühle am Wührebach baute. Seither ist die Sägerei in Familienbesitz und wird in jüngster Generation geleitet von Markus Jehlin, dem Urururenkel des Unternehmensgründers. 18 000 Festmeter Rundholz werden hier jährlich zu getrockneten Schnittwaren verarbeitet. „In den letzten 20, 30 Jahren hat das Sägeswerkssterben enorm zugenommen“, sagt Helmut Jehlin. Die Sägereien Rufle und Rügner in Murg existieren ebensowenig mehr, wie die Schlagsäge in Hottingen.

Und auch der Wührebach durchlebte ein ständiges Hin- und Her. Für die Oeschgermühle beispielsweise wurde der Bachlauf einige Meter in Richtung Osten umgeleitet und nach dem Verkauf wieder in sein Ursprungsbett zurückgeführt. Auch das Hännemer Sägewerk lag anfangs nicht direkt am Wührebach. Ein eigens für die Wirbelsäge errichteter Kanal leitete das Wasser zu und ab. Ebenso verlassen musste der Bach sein Bett für die Diegeringer Mühle, dem geschichtsträchtigsten und zugleich ältesten Gebäude am südwestlichen Rand von Binzgen. Zuerst Hammerschmiede, wurde sie 1686 zu einer Mahlmühle. Mindestens bis nach dem Ersten Weltkrieg war die Mühle noch in Betrieb und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden darin noch Haferflocken hergestellt und für die Landwirte Futtergetreide geschrotet.

Das alles ist längst Geschichte. Heute erinnern in Laufenburg und Murg vor allem noch Straßennamen und Gebietsbezeichnungen an diesen ehemals so stark florierenden Betriebszweig.

Bäche und Mühlen in der Umgebung