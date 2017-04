Binzgen Erfolgreiches Jahr für Enzebächle Füchs Binzgen

Höhepunkt wird in diesem Jahr für den Verein die 30-Jahr-Feier sein.

Auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr blickten die Enzebächle Füchs Binzgen in ihrer Hauptversammlung zurück. Zahlreich sind die Mitglieder im Clubheim Binzgen erschienen und dies freute Oberfuchs Tino Tamburello sehr. „Eine tolle Fasnacht mit schönen Veranstaltungen liegt hinter uns und auch der Weihnachtsmarkt im Städtle war wieder richtig super gelaufen.“

Rekordverdächtig war der Gyrosverkauf, laut Oberfuchs, am Weihnachtsmarkt und sie werden für den kommenden ihre Kilozahl an Gyros mal wieder aufstocken. „Den Leuten scheint es sehr gut zu schmecken und auch der selbstgemachte Zaziki kommt immer gut an.“ Neben dem Weihnachtsmarkt sind die Bunten Abende die wichtigste Einnahmequelle des Vereins und die brauchen sie auch. Durch die Teilnahme an Umzügen, die weiter weg liegen, hat der Verein auch recht hohe Buskosten, die finanziert werden müssen. Durch ihre Arbeitseinsätze sieht es allem in allem aber sehr gut aus und so konnte Pfennigfuchs Jörg Stein ein gutes Plus in der Kasse verkünden.

Ein besonderer Punkt in diesem Jahr wird für die Enzebächle Füchs ihr 30-jähriges Bestehen sein. Dafür haben sie in der Hauptversammlung ein Festkomitee gegründet und es wird im Sommer eine Fuchssause geben. Das Datum liegt noch nicht fest, wird aber zeitnah bekannt gegeben. Ein schöner Termin war im April der Besuch der Partnerstadt Le Croisic. Fünf Mitglieder der Enzebächle Füchs reisten mit befreundeten Vereinen zum Carneval an den Atlantik. „Es waren tolle Tage und die Gastfamilien waren sehr freundlich“, so Eva Bendig begeistert.

Es läuft gut bei den Füchsen und bereits zum Auftakt der vergangenen Fasnacht am 11.11.2016 konnten sie ihre Fuchswelpen Katja Stein und Tobias Eichmann als Vollmitglieder begrüßen, da sie ihr 18 Lebensjahr vollendet hatten. Weiter starteten in ihr Probejahr David und Jenny Rugel sowie Justin und Jeremy Reinacher als Neumitglieder. An der Versammlung hat sich Clubheimwirtin Christa Poeschl ganz spontan entschieden Passivmitglied bei den Enzebächle Füchs zu werden, was einen großen Applaus auslöste. Als Gast war Charly Grimm vom Musikverein Binzgen mit dabei und fand nur lobende Worte für den Verein. „Ihr begeistert mich richtig: Ihr habt mehr Mitglieder als der Musikverein und auch noch mehr Geld in der Kasse. Ihr macht anscheinend ziemlich viel richtig“, lachte er.





Verein

Die Enzebächle Füchs Binzgen wurden 1987 gegründet und feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aktuell haben sie 77 Mitglieder, davon 41 Aktive. Oberfuchs ist Tino Tamburello, sein Stellvertreter Mike Rüd. Schreibfuchs ist Philipp Scheible und Pfennigfuchs Jörg Stein. Daneben gibt es noch die Gaudifüchse Viola Schneider und Nina Seib, die Zeremonienfüchse Antje Schlageter und Lutz Zweig sowie Welpenfuchs Nadine Stoll.