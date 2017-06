Laufenburg Erfolgreiche Brandfallübung an der Hans-Thoma-Schule

Bei einer Brandübung am Freitag rettete die Freiwillige Feuerwehr Schüler der Hans-Thoma-Schule nach einem simulierten Feuer im Chemiesaal.

Nach dem die Rektorin der Hans-Thoma-Schule, Janine Regel-Zachmann den Alarm zur Brandfallübung ausgelöst hat, ertönte bereits die Sirene der Freiwilligen Feuerwehr nach neun Minuten. Sie rückte mit der Drehleiter, einem Löschfahrzeug und einem Einsatzwagen auf dem Schulhof der Hans-Thoma-Schule an, um die Rettung von Personen und das Löschen des Feuers vorzunehmen. Parallel dazu war die Evakuierung der über 650 Schüler unter der Leitung von Konrektorin Gabriele Meier-Hähnle von statten gegangen.

Nach dem Szenarium der Brandfallübung hatte es im Chemieraum eine Verpuffung gegeben, bei der Einrichtungsgegenstände in Brand gerieten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die 28 Kinder, die sich in dem Raum befanden, konnten zunächst in den danebengelegenen Raum flüchten, aus dem die Feuerwehr die Kinder mit einer Leiter über ein Fenster in Sicherheit bringen, und das Feuer mit einem Löschangriff löschten konnte. Die 23 Schüler mit ihrem Lehrer, die sich im letzten Raum in der Nähe des Chemiesaals befanden, hatten allerdings schlechte Karten: sie mussten deshalb mit der Drehleiter aus dem Fenster im zweiten Stock gerettet werden. Das Wechseln vom Fensterbrett in den Korb der Drehleiter und das Heruntersteigen auf der Leiter verfolgten die übrigen Schüler gespannt aus sicherer Entfernung.

Nach ungefähr zwanzig Minuten war die Rettung der sich in "Gefahr" befindlichen Schüler abgeschlossen, sodass die zwölf Feuerwehrleute, die unter der Leitung von Einsatzleiter Markus Rebholz und Gruppenführer Julio Munoz-Gerteis die Brandfallübung durchführten, nicht nur den Brand löschten, sondern noch etwas zur Abkühlung der interessiert der Übung zuschauenden Kinder taten.

Die Brandfallübung war zur vollsten Zufriedenheit, sowohl der Schule, als auch der Feuerwehr, vonstatten gegangen, sodass es sich Rektorin Janine Regel-Zachmann nicht nehmen ließ, die Feuerwehrleute anschließend noch zu einem kleinen Umtrunk einzuladen.