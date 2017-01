Laufenburg Energiedienst Holding 2016 voraussichtlich über Erwartungen

Laufenburger Energieproduzent erwartet 2016 ein betriebliches Ergebnis von 45 Millionen Euro.

Die Energiedienst Holding AG (EDH) wird das Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich mit einem höheren betrieblichen Ergebnis (EBIT) abschliessen als erwartet. Dies teilte das an der Schweizer Börse notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Halbjahr 2016 hatte die EDH noch mit einem Jahres-Ebit zwischen 30 und 40 Millionen Euro gerechnet. Jetzt zeichne sich jedoch ab, dass der Ebit von 40 Millionen Euro, vor allem wegen des gestiegenen Zinsniveaus am Kapitalmarkt, um etwa 5 Millionen Euro überschritten werde.

Diese Einschätzung ist allerdings noch vorläufig. Insbesondere sind die erforderlichen Gremien-Entscheide noch offen. Daher sind noch Änderungen möglich. Die Veröffentlichung und Kommentierung des endgültigen Jahresergebnisses zum 31. Dezember 2016 erfolgt im Zuge der Bilanzpressekonferenz am 6. Februar 2017.