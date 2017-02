Laufenburg Elfer-Präsi starker Mann im Rathaus Laufenburg

Elferrat Laufenburg setzt am Dritten Faißen Ulrich Krieger als Bürgermeister ab. Ralf Malnati besteht den Einstellungstestder Rathausdamen bravourös.

In Laufenburg haben am Dritten Faißen die Narren die Macht übernommen und Bürgermeister Ulrich Krieger abgesetzt. Neuer starker Mann im Rathaus ist Ralf Malnati. Er legte eine Blitzkarriere hin, wie sie wohl nur in der Fasnacht möglich ist: Erst am 11.11. hatten die Elfer Malnati zu ihrem Präsidenten gemacht, schon drei Monate später nimmt er die Schlüssel des Laufenburger Rathauses entgegen. An der Bürgermeisterabsetzung nahmen auch acht Gäste aus der französischen Partnerstadt Le Croisic teil.

Der Neue brachte auch einen neuen Ton zur traditionellen Bürgermeisterabsetzung mit. Wohl noch nie wurde ein Bürgermeister so freundlich seines Amtes enthoben. "Nicht einer tut über deine Arbeit klagen", sagte Malnati zu Krieger. Wegen der vielen Bauprojekte der vergangenen Jahre bezeichnete er ihn als "Baumeister" und brachte ihm in einem Rucksack ein aus Schäufelchen, Meterstab, Vesper, Tannenzäpfle und Seife bestehendes Set mit. Nur Kriegers "Laufenburger Acht", das Projekt eines Millionen Euro teuren Fußwegs am Rhein, fand des Elferpräsis Missfallen. "Willst Du etwa einen zweiten Tausendfüßler bauen und uns unsere schöne Landschaft versauen", fragte er Krieger.

Den Laufenburg-Test der Elfer, bei dem er anhand von Detailaufnahmen Bauwerke wie das Hotel "Rebstock", den Alten Hotz oder das Kraftwerk identifizieren musste, bestand Krieger bravourös. Doch auch Malnati holte drei von vier Punkten beim Einstellungstest der Rathaus-Damen, und wusste beispielsweise, dass es sich beim "TM 5" nicht um ein Feuerwehrauto, sondern um ein Thermomix-Modell handelt.

Die Rathaus-Frauen einschließlich Hauptamtsleiterin Michaela Henninger und Ordnungsamtsleiterin Huberta Mutter freuten sich riesig, nach der Entlassung ihres alten Chefs endlich einen Gleichstellungsbeauftragten im Rathaus zu haben, der den jämmerlich niedrigen Männeranteil in der Stadtverwaltung erhöht. Die Damen testeten den neuen Chef auf Herz und Nieren. So musste der Elferpräsident die kiloschwere Loseblattgesetzessammlung 30 Mal stemmen. Stehvermögen zeigte Malnati, als er brav den ihm offerierten Rollmops und Hefeweizen herunterwürgte, obwohl beide nicht zu seinen bevorzugten Nahrungs- und Genussmitteln gehören, wie kolportiert wurde.

"Er ist kein Jammerlappen", hatte zuvor schon der katholische Pfarrer Klaus Fietz über den neuen Chef des Rathauses erkannt. Er schwor das Laufenburger Narrenvolk und die Rathausmitarbeiter auf den Neuen ein: "Ralf Malnati sei für die Deinen wie ein Vati!"

Weitere Bilder im Internet: