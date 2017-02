Laufenburg Eisenbahnfans können sich auf eine Modelleisenbahn-Ausstellung in Laufenurg freuen

Die Eisenbahnfreunde Wehratal präsentieren im Pfarrsaal Heilig Geist in Laufenburg der Öffentlichkeit eine Modellbahnschau.

Die Eisenbahnfreunde Wehratal präsentieren am kommenden Samstag und Sonntag, 4. und 5. Februar, im Pfarrsaal Heilig Geist in Laufenburg eine Modellbahnausstellung. Die Schau ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Gezeigt werden bei der Ausstellung verschiedene Modellbahnanlagen aller Spurweiten aus dem Fundus der Eisenbahnfreunde Wehratal. Eine besondere Attraktion dabei ist die vereinseigene Modellbahnanlage, die die Vereinsmitglieder an den wöchentlichen Bastelabenden in ihrem Vereinsheim regelmäßig weiter ausbauen. Auch haben verschiedene Gastaussteller ihr Mitwirken bereits fest zugesagt. Die Interessen der Mitglieder sind vielfältig: Vom Modellbau über die Modellbahn, die Bahntechnik, und den aktuellen Bahnbetrieb, Bahnfotografie und Bahnvideo bis hin zur Eisenbahngeschichte ist alles vertreten. Deshalb sind es viele Erwachsene, die dieses Hobby in der einen oder anderen Form ausüben.

Es ist so, wie es viele jetzt selbst Erwachsene noch aus ihrer Kindheit kennen: Der Sohn hat zu Weihnachten die Eisenbahn geschenkt bekommen, aufgebaut hat sie jedoch der Vater, der dann streng darüber wachte, dass der Sohn auf keinen Fall etwas kaputt macht. Der Sohn konnte noch besonders froh sein, wenn er den Zug einmal fahren lassen durfte. Damit das heute nicht mehr so passiert, haben die Eisenbahnfreunde auf der Modellbahnschau eine Bastelecke für die jüngere Generation eingerichtet, um auch sie für das Hobby Eisenbahn zu begeistern. Auf dem Flohmarkt für Eisenbahnfreude können sich die Besucher preisgünstig mit Modellbahnmaterial, Eisenbahnbüchern und anderen Dingen, die einen Bezug zur Eisenbahn haben, eindecken.

Zum Verein

Die Eisenbahnfreunde Wehratal wurden am 13. Juni 1970 gegründet. Vereinssitz ist Wehr (Baden). Der Verein ist überregional tätig, denn seine Mitglieder kommen aus der ganzen Umgebung, von Efringen-Kirchen und Weil am Rhein bis Laufenburg sowie aus der Schweiz.

Informationen im Internet: www.eisenbahnfreunde-wehr.de