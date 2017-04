Laufenburg Eine Maske der Narro-Altfischerzunft findet einen Platz im Europa-Park

Eine Maske der Narro-Altfischerzunft Laufenburg ist ab sofort ständiger Besucher des Europa-Parks in Rust. Sie hängt dort neben Larven anderer Fasnachtscliquen.

Eine Narrenmaske der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg wird in naher Zukunft neben vielen anderen Masken die Wand in der Narrenscheune im Europa-Park in Rust zieren. Claus Epting, Zunftmeister der Minderen Stadt, übergab am Mittwoch bei fast winterlichen Temperaturen die aus Lindenholz geschnitzte Holzmaske an Geschäftsführer Thomas Mack, der in Vertretung seines Vater Roland Mack das Geschenk gerne entgegennahm.

Thomas Mack und Claus Epting fanden schnell eine passende Stelle, an der die Narrenmaske, welche einen weinenden Narro darstellt, zukünftig in guter Nachbarschaft mit anderen Narrenmasken der verschiedensten Narrenvereinigungen hängen wird. Zunftmeister Claus Epting erklärte dem interessierten Thomas Mack die Geschichte der Narro-Altfischerzunft Laufenburg, was die Maske darstellt. Vom verhinderten Landschaftsvertreter der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, René Leuenberger, überbrachte Claus Epting die besten Grüße und lud Thomas Mack wie auch sein Vater Roland Mack zu einer Veranstaltung an der kommenden Fasnacht in Laufenburg ein.

Die weinende Narro-Maske wurde etwa 1990 vom Holzschnitzer Adelbert Stiegeler aus Grafenhausen, gefertigt. Vor einiger Zeit kam die Maske, dessen Besitzer ungenannt bleiben möchte, in den Besitz der Narro-Altfischerzunft Laufenburg, da ihr ursprünglicher Träger verstarb. Als Dankeschön lud Thomas Mack Epting und die mitangereiste Familie in den Europa-Park ein.