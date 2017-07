Einbruch in Laufenburger Wohnhaus

Unbekannte gelangen in der Nacht von Freitag auf Samstag über Kellerfenster in Gebäude.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Laufenburg in ein Wohnhaus im Stadtweg eingebrochen. Hierzu wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Im Innern wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Über die Höhe und Art des Diebstahlsschadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Polizei (Tel. 07741/8316-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.