Laufenburg Ein weihnachtliches Erlebnis: Innehalten an einer Krippe in Laufenburg

Ein weihnachtliches Erlebnis: Innehalten an einer Krippe in Laufenburg

Barbara Rueb präsentiert besondere Krippe im Schaufenster in Laufenburger Altstadt. Das edle Holzensemble kommt aus Familienbesitz, die Figuren stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Ein Anziehungspunkt der stillen Art ist zur Zeit eine Krippe von mehr als drei Meter Länge. Gegenüber dem mittleren Brunnen in der Laufenburger Altstadt hat Barbara Rueb ihr seitliches Schaufenster ausgeräumt und in drei Tagen eine Abfolge von Bildszenen aufgebaut: Ganz links steht vor seinem Palast der jüdische König Herodes, über eine doppelbögige Brücke reiten die Drei Heiligen Könige samt ihrem Gefolge, in der Mitte in einem Holzstall, der mit alten Schindeln bedeckt ist, das Jesuskind mit Maria und Josef, im Hintergrund Ochs und Esel, und ganz rechts verkündet ein Engel des Nachts auf dem Feld den Hirten: Euch ist der Heiland geboren.

Barbara Rueb hat diese Krippe von ihrem Vater geerbt, dem Raumausstattermeister Ernst Rueb (1909-1980). Im Sommer 1954 hörte er, in Öflingen würden Kinder mit Krippenfiguren auf der Straße spielen. Er fuhr hin und erwarb aus einem Nachlass für satte 200 Deutsche Mark 27 Figuren, etliche Schafe und Pferde sowie Säulen und Bögen.

Alle diese Teile stammen aus Villingen oder aus der Umgebung. Ein Schäflein ist unten mit 1792 datiert, einige Figuren mit X.U. 1822, mit den Initialen des Villinger Krippenbauers Xaver Ummenhofer. Die Köpfe der 20 bis 26 Zentimeter großen Gestalten sind aus Holz geschnitzt oder aus Ton geformt. Sie sind auf grobe Holzkörper gesteckt. Die Arme und Beine haben Gelenke, der Körper ist mit Stoff umwickelt, damit man die Kleidle annähen kann.

Angesichts dieses Materials suchte Ernst Rueb Vorbilder und Ratschläge bei dem Verein Bayerischer Krippenfreund. Man verwies ihn auf den Pfarrer Bürgin in Blauen im Schweizer Jura und auf den Offenburger Hotelier Karl Otto Schimpf. Zudem besuchte er die Krippensammlung im Bayerischen Nationalmuseum in München. Durch diese Vorbilder und sein eigenes Tun wurde Ernst Rueb zum Krippenbaumeister. In zwei Wintern restaurierte er Figuren und Architektur, schuf neue Gebäude, Brücke und Landschaft, während seine Frau Elisabeth, eine gelernte Schneiderin, die Kleidung erneuerte und ergänzte. Die Tochter Gisela musste einige Haarsträhnen opfern, damit die Pferde wieder Rossschweife bekamen. Der heimische Bildhauer Hugo Eckert steuerte zwei neue Könige bei.

Für die Gestaltung der Landschaft rührte Ernst Rueb eine Art Knetmasse an, die aus Papier, Stuckgips, Sägmehl, Farbstoff und Leimwasser bestand. Damit modellierte er, gestärkt durch einen Gitterdraht, den Boden und die Hügel. Der Murger Malermeister Karl August Lüthy verschönte alles, und zum Schluss kam noch Moos dazu.

Die bizarren Felsformen bestehen aus Rinden der Korkeiche, die Bäume bei den Hirten bestehen aus Ästen, in die man Stecken mit Japanmoos eingelassen hat. Kork und Moos wurden über eine Gärtnerei in Basel bezogen.

Die stimmungsvolle Beleuchtung ist verdeckt. Die schuf ein Ingenieur des Laufenburger Kraftwerks namens Alfred Gräfe, den die Krippe faszinierte. Wie auch viele Menschen in unserer Zeit, die ein wenig erstaunt stehen bleiben. Ein überliefertes Andachtsbild im überladenen Medienzeitalter.