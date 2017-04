Laufenburg Ein anderer Blick auf die Natur: Gisela Müller und Gerdi Öschger sind neue Wanderführerinnen

Gisela Müller und Gerdi Öschger sind neue Wanderführerinnen. Sie wollen ihre eigene Ideen in den Schwarzwaldverein Laufenburg einbringen und so das Angebot erweitern.

Laufenburg (elle) Sie haben es geschafft: Nach fünf intensiven Wochenend-Seminaren und 80 Unterrichtsstunden sowie einer bestandenen Prüfung sind Gisela Müller und Gerdi Öschger zertifizierte Wanderführerinnen. Damit sind sie deutschlandweit anerkannte Natur- und Landschaftsführer und verfügen über die nötigen Grundkenntnisse, Wanderungen zu planen und zu leiten und die Verantwortung für eine Teilnehmergruppe zu übernehmen. Um diesen Status beizubehalten, steht eine alljährliche Fortbildung sowie eine Kenntnisprüfung im Abstand von fünf Jahren an.

„Natur bedeutet für uns Erholung, Entspannung, Ruhe und Genuss“, sind sich Gisela Müller und Gerdi Öschger einig. Jetzt sind sie bereit, ihre eigenen Ideen und Schwerpunkte in die Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins einzubringen. „Wir möchten uns eventuell auf Kräuter spezialisieren“, erklärt Müller. „Und Insekten interessieren uns“, ergänzt Öschger. Gemeinsam möchten sie vielleicht auch eine mehrtägige Hüttentour als Angebot ins Auge fassen.

Dabei ist besonders die Planung für solch eine Wanderung nicht zu unterschätzen. Ines Zeller, Vorsitzende der Ortsgruppe Laufenburg, gibt zu bedenken, dass man besonders die Witterungsverhältnisse, die Mobilität der einzelnen Teilnehmer, die gewährleistete Sicherheit für alle, die Verwaltungsarbeit, die zusätzlich anfällt und das Publikmachen des Angebotes erst einmal bewältigen muss. „Eine solche Wanderung zu planen und durchzuführen stellt eine Herausforderung dar, die man durch eine präzise Vorbereitung und viel Herzblut erfüllen kann“, meint Zeller.

Insgesamt bietet die Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins ein breit gefächertes Angebot. Von Kurzstreckenwanderungen mit einer Dauer von zwei Stunden über ein sportliches Angebot durch Radfahrgruppen und Bergwanderungen bis hin zu Langstreckentouren und sogar Marathon-Weitwanderungen mit einer Strecke von bis zu 46 Kilometern ist alles dabei. Jede Wanderung findet unter einem bestimmten Themenaspekt statt und vereint somit Natur, Kultur, Sport und Gesundheit. Zudem ist das Angebot auch ausgelegt für Familien mit Kindern und Hundebesitzer. „Durch unsere neuen Wanderführerinnen gelingt es uns jetzt, unsere Palette auszuweiten neue Schwerpunkte einzugliedern“, lobt Franz Butz, Fachleiter für das Wandern. Insgesamt bietet der Schwarzwaldverein die Möglichkeit, Natur in der Gemeinschaft zu erleben und Wege zu gehen, auf die der Einzelne nicht kommt.

Zum Verein

1922 gründete sich die Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins. Heute umfasst sie eine Mitgliederanzahl von 345 Naturfreunden. Gemeinsam werden Wanderungen in der Schwarzwaldregion, aber auch in der Schweiz und Frankreich unternommen und die Natur erkundet. Gerdi Öschger leitet ihre erste Wanderung am Mittwoch, 26. April, und Gisela Müller am Mittwoch, 3. Mai. Infos im Internet:schwarzwaldverein-laufenburg.jimdo.com