Binzgen Ein Sturm wirft 1938 die Scheune des Gasthofs "Zur Sonne" in Binzgen um

Die Geschichte des Gasthauses "Zur Sonne“ in Binzgen ist im Stadtarchiv Laufenburg dokumentiert. Die Scheune fällt 1938 einem Unglück zum Opfer.

„Scheune stürzt zusammen“, diese Überschrift stand am 3. Juli 1938 im Waldshuter Alb-Bote oder im Säckinger „Der Alemanne“. Der Autor dieser Zeilen fand die Nachricht in der Sammlung der Rhinaer Lehrer Johann und Else Egger, in der sie von 1900 bis 1971 Zeitungsausschnitte mit regionalem Bezug sammelten. Der Nachlass wird im Laufenburger Stadtarchiv aufbewahrt.

„In Binzgen, einem kleinen Ort bei Laufenburg, ereignete sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht ein schweres Unglück. Verursacht durch den heftigen Sturm der letzten Tage, stürzte die Stallung und die Scheune des Gasthauses zur Sonne in Binzgen ein. Wie Augenzeugen zu berichten wussten, war plötzlich ein lautes Aechzen und Krachen hörbar. Kurz darauf brach das Gebälk in sich zusammen. Es gelang nur mit äußersten Anstrengungen, das Vieh zu retten.“

Den Autor erstaunte, dass solch ein Einsturz, dass ein Zusammenfallen eines Fachwerks im Sturm möglich war, obwohl Scheunen konstruktiv großzügiger gebaut werden als Wohnhäuser. Viel häufiger wird von Bränden berichtet, denen solche Gebäude zum Opfer fallen, auch wegen des gelagerten Strohs und Heus. Über den Fenstern des ersten Stocks steht kaum lesbar: "Gasthaus zur Sonne". Das Anwesen an der Straße durch das Dorf Binzgen sieht bescheiden aus, doch es war noch ein Saal angebaut, damit sich der Betrieb lohnte. Auch gab es seit 1907 einen eigenen Pferdestall für Reisende zu Pferde.

In der „Geschichte von Binzgen“, im vorigen Jahr von Friedrich und Rosemarie Ebner herausgegeben, erfährt man mehr über die erste Wirtschaft in diesem Dorf, für die Josef Gerteissen 1802 die Tavernen-Gerechtigkeit erhält, also die Erlaubnis, Wein und Speisen zu reichen und Reisende zu beherbergen. Stall und Scheune waren noch vergleichsweise neu, am 20. Februar 1873 hatte ein Brand Wohnhaus, Stall und Scheune zerstört. Das Fachwerkgerüst, das 65 Jahre später vom starken Wind zerdrückt wurde. 1975 eröffneten die Eheleute Adolf und Hedwig Ücker die Gaststätte wieder. 18 Jahre darauf wurde das Gasthaus zur Sonne für immer geschlossen, da kein Nachfolger vorhanden war. Das Gebäude wurde abgerissen und als Wohnhaus neu errichtet.