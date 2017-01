Laufenburg Ein Förderkonzept für alle Sportvereine

Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger schlägt dem Gemeinderat Richtlinie zur Förderung der Sportvereine vor. Anlass ist ein Zuschussantrag des SV 08 zur Sanierugn des Vereinsheims. Gemeinderat tagt am 6. Februar.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laufenburg – Die Ausarbeitung einer Richtlinie zur Förderung der Laufenburger Sportvereine schlägt Bürgermeister Ulrich Krieger dem Gemeinderat vor. Anlass ist ein Antrag des SV 08 Laufenburg, auf Bezuschussung der Sanierung des von ihm genutzten Sportheims im Waldstadion. Krieger möchte in der Richtlinie festschreiben, dass alle Sportvereine der Stadt bei Investitionen im gleichen Umfang gefördert werden sollen wie jetzt der SV 08. Der Gemeinderat wird sich mit dem Thema in seiner nächsten Sitzung am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Ratssaal befassen.

Das Waldstadion ist im Eigentum der Stadt Laufenburg, wird aber vor allem vom SV 08 genutzt. Zuletzt waren am Vereinsheim vor 15 Jahren größere Sanierungsmaßnahmen erfolgt. Damals hatten sich Stadt und Verein die Kosten geteilt. Inzwischen sei das Vereinsheim erneut in einem baulich äußerst schlechten Zustand, sagte Bürgermeister Krieger auf Anfrage unserer Zeitung. Von außen eindringendes und kondensierendes Wasser hätten Feuchtigkeitsschäden verursacht.

"Wir haben ein Sanierungs- und ein Finanzierungskonzept erarbeitet", so Krieger. Dieses sehe vor, dass der Verein die Baumaßnahme selbst ausführt und beim Badischen Sportbund sowie bei der Stadt Zuschüsse beantragt. Der Bürgermeister spricht von einem Gesamtinvestitionsbedarf in Höhe von 140.000 Euro. Gewöhnlich fördert der Sportbund derlei Projekte mit 30 Prozent Förderquote, was hier rund 40.000 Euro entspräche. 50.000 Euro soll laut Krieger die Stadt übernehmen. Der Verein müsste dann für die restlichen 50.000 aufkommen.

Diesen Schlüssel will Krieger zum Vorbild für die künftige Förderung von Baumaßnahmen aller Sportvereine machen. "Eine solche Richtlinie würde Transparenz und Gleichberechtigung herstellen." Krieger schlägt dem Gemeinderat vor, nicht nur den Zuschuss an den SV 08 zu geben und die den Nutzungsvertrag für das Sportheim zu erneuern, sondern die Verwaltung mit der Ausarbeitung einer verbindlichen Förderrichtlinie zu beauftragen.

Die kommunale Förderung von Einzelinvestitionen sowie Unterhaltungsmaßnahmen von Sportvereinen für ihre Sportstätten hatte in der Vergangenheit im Gemeinderat immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Der Luttinger Ortsvorsteher und FW-Stadtrat Berhard Gerteis fordert hier schon seit vielen Jahren verbindliche Regeln.

Die letzte große Investition im Waldstadion war 2012 der Einbau des Kunstrasenplatzes. Von den Kosten in Höhe von insgesamt 360.000 Euro trugen damals jeweils rund 100.000 Euro der SV 08 und das Land sowie rund 160.000 Euro die Stadt Laufenburg.

Tagesordnung

Der Gemeinderat Laufenburg kommt am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Ratssaal zur Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Thema Sportheim-Sanierung: Gebührenreduzierung während der Umzugsphase des Kindergartens Rappenstein, Sanierungsmaßnahmen im Katholischen Kindergarten Hochsal, außerplanmäßige Ausgabe zur Umsetzung der Bürgersolaranlage auf die Kläranlage.