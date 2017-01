Laufenburg Ein Fest für die ganze Laufenburger Seelsorgegemeinde

Pfarrer Klaus Fietz feiert seinen 60. Geburtstag. Die Feier mit Bewirtung und musikalischem Rahmenprogramm beim Pfarrheim Heilig Geist am 26. Januar ist als Einladung an die ganze Seelsorgegemeinde gedacht.

Pfarrer Klaus Fietz will seinen 60. Geburtstag am 26. Januar nicht nur mit geladenen Gästen feiern. Deshalb lädt er die ganze Seelsorgegemeinde, die für ihn seine Familie ist, ein. Und alle die ihm zugetan sind.

Seinem Wunsch entsprechend soll es ein fröhliches Fest und geselliges Zusammensein im und rund um das Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg werden. Pfarrer Fietz übernimmt die Kosten für Essen und Trinken.

Die Seelsorgeeinheit beschenkt das Geburtstagskind, indem die Gemeindeteams und Gruppierungen der sechs Pfarrgemeinden die Bewirtung und Organisation des Festes übernehmen, heißt es in einer Mitteilung von Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck. Die Geburtstagsfeier beginnt um 17 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche Heilig Geist. Danach wird ein Apéro serviert. Im Außenbereich des Pfarrheims wird in Holzhäuschen verschiedenes Essen angeboten.

Im Pfarrheimsaal soll es ein fröhliches Unterhaltungsprogramm geben. Kirchenchöre und Musikvereine werden ein Ständchen geben und auch weitere heitere Darbietungen sind geplant. Auch für warme Getränke ist gesorgt: Eine Kaffeestube wird im Untergeschoss des Pfarrheims eingerichtet.



Wer etwas schenken will, darf eine Spende machen mit dem Kennwort "Geburtstag Pfarrer Klaus Fietz"; Bankverbindung: Pfarrei Heilig Geist; IBAN: DE43 6845 2290 0028 1003 03. Pfarrer Fietz wird mit den eingegangenen Spenden folgende Projekte unterstützen: "Lebenshaus Uganda", "Partnergemeinde Huánuco in Peru" und "Pater Aidan in Tansania".