Albbruck, Laufenburg, Murg Ein Bündnis für das Breitband

Laufenburg, Murg und Albbruck wollen beim Bau ihrer Glasfaser-Ortsnetze kooperieren. Die Bürger könnten sie im optimalen Falle schon 2021 nutzen.

Bereits im Sommer 2021 könnte allen Einwohnern im Landkreis Waldshut kabelgebundenes schnelles Internet zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist, dass es die Gemeinden bis dahin parallel zum durch den gesamten Landkreis verlaufenden Backbone-Netz eigene Ortsnetze aufgebaut haben. Hierbei wollen Laufenburg, Murg und Albbruck kooperieren.

Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter aus Laufenburg, Murg und Albbruck fanden sich am Dienstagabend im Feuerwehrhaus Albbruck ein, um sich über dadie Schaffung einer Breitband-Infrastruktur im gesamten Landkreis und in allen Ortsteilen ihrer Gemeinden zu informieren. Walter Scheifele vom Zweckverband Breitbandversorgung und Andreas Nauroth vom kommunalen Eigenbetrieb Moderne Kommunikation Hohentengen stellten den aktuellen Planungsstand vor.

Es war der Albbrucker SPD-Gemeinderat Rolf Rüttnauer, der gegen Ende der Veranstaltung die für viele entscheidende Frage stellte: "Wann werden wir in Rotzel oder Hänner oder Schachen schnelles Internet haben?" "Realistisch in vier bis fünf Jahren", antwortete Nauroth. Es gehe aber auch schneller. Bis zum Sommer 2021 solle das gesamte Backbone-Netz fertiggestellt sein. Einzelne funktionale Einheiten könnten bereits vorab in Betrieb gehen. Und mit ihnen die bis dahin durch die Gemeinden geschaffenen Ortsnetze.

Bei der Schaffung einer Breitband-Infrastruktur für alle handelt sich um eine gewaltige Aufgabe. Und gewaltige Summen müssen investiert werden. 380 Kilometer Glasfaserkabel sollen von Hohentengen aus gegen den Uhrzeigersinn durch den gesamten Landkreis verlegt werden. Scheifele: "Ich denke im September können wir mit dem Spatenstich für das Backbone-Netz rechnen." 33 Millionen Euro seien für den Bau wahrscheinlich erforderlich, wofür 26 Millionen Euro Förderzuschüsse zugesagt seien.

Noch viel teurer wird der Bau der Glasfaser-Ortsnetze, die jedem Haushalt schnelles Internet verfügbar machen sollen. Für alle Gemeinden des Zweckverbands addiert Scheifele die kommunalen Investitionen auf 250 bis 300 Millionen Euro. Solle jeder Haushalt angeschlossen werden, müsse Laufenburg 24 Millionen Euro, Murg 19 Millionen und Albbruck 20 Millionen in Glasfasertechnik investieren, rechnete Nauroth vor.

Würde die Stadt Laufenburg Breitband zunächst nur in Binzgen, Rotzel und Hochsal verlegen, kommt Nauroth in einer ersten groben Schätzung auf 30 Kilometer Leitungstrasse und 820 Hausanschlüsse mit Baukosten von 6 Millionen Euro, davon wäre etwa 1 Million Eigenanteil der Gemeinde. Um Oberhof und Hänner zu versorgen, müsste Murg für etwa 6,5 Millionen Euro rund 20 Kilometer Ortsnetz für 660 Hausanschlüsse bauen. Der Eigenanteil der Gemeinde betrage ebenfalls etwa 1 Million Euro. Für Albbruck legte Nauroth am Dienstag keine detaillierte Schätzung vor.

Bevor die Gemeinden bei der Breitbandversorgung tätig werden konnten, mussten sie zuerst aufwendig den Bedarf ermitteln und bei den kommerziellen Anbietern abfragen, ob diese zu den betreffenden Haushalten Breitband verlegen wollen. Erst wenn die kommerziellen Anbieter abwinken, darf die öffentliche Hand tätig werden. Für Walter Scheifele ist dies ein Unding. Er beklagte, dass die privaten Anbieter renditestarke Wohn- und Gewerbegebiete erschlössen, nicht aber ländliche Regionen mit weiten Wegen und wenigen Kunden: "Eigentlich bräuchten wir ein Konzessionsmodell!"

Wie der Zweckverband für den Bau des Backbone- erhalten die Gemeinden für den Bau des Ortsnetzes Zuschüsse. Doch dabei seien komplizierte Regeln zu beachten, wie Nauroth darlegte. So gälten Laufenburg und Murg anders als Albbruck als Randzone des Verdichtungsraums Basel. Damit entgehe ihnen die doppelt so hohe Förderquote für Gemeinden im ländlichen Raum. Er empfahl den Gemeinderäten und -verwaltungen deshalb, eine für die Umsetzung des Plans und die Erarbeitung der Förderanträge aller drei Gemeinden verantwortliche Person zu benennen.

Im Herbst sollen die Gemeinderäte über die den Masterplan und die interkommunale Zusammenarbeit beschließen, kündigte der Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser an. "Allein mit der Verwaltung werden wir das Projekt nicht stemmen können. Wir brauchen zusätzliche Manpower."