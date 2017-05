Laufenburg Ein Bild der Kaiserin

Auf den Spuren von Maria Theresia zu ihrem heutigen 300. Geburtstag. Habsburgerin zählt zu den berühmtesten Herrscherinnen

Laufenburg – In Rheinfelden und in Laufenburg – hier im Gerichtssaal auf Schweizer Seite – hängen bis heute großformatige Portraits der Kaiserin Maria Theresia. Im eigentlichen Sinn war sie seit 1745 die Gemahlin des deutsch-römischen Kaisers Franz Stephan von Lothringen, den die Königin von Ungarn und Böhmen und Erzherzogin von Österreich 1736 im Alter von 23 Jahren geheiratet hatte. Dieser Verbindung verdanken 16 Kinder ihr Leben, darunter Antoinette, getraut mit König Ludwig XVI. von Frankreich

Im Jahr 1740 war der Habsburger Kaiser Karl VI. gestorben, seine Tochter trat das Erbe an. Preußen lehnte die weibliche Erbfolge ab und der nur ein Jahr ältere König Friedrich II. marschierte mit seiner Armee in Schlesien ein und erhielt am Ende dreier Kriege 1763 diese Provinz. Maria Theresia und ihre Ratgeber mussten unter dem politischen und finanziellen Druck manches ändern, vieles reformieren. Erstmals in der Geschichte wurden Adel und Geistlichkeit mit Steuern belegt, um die bäuerlichen Untertanen zu entlasten. 1752 wurde Vorderösterreich zu einer selbstständigen Provinz mit der Zentrale in Freiburg, vorher war es Innsbruck. Wenig später griff die Herrscherin mit einer Magistratsordnung in die Selbstverwaltung der Waldstadt ein und verkleinerte den Einfluss der Zünfte, deren Meister nicht mehr vertreten sein durften. Im Rahmen der Allgemeinen Schulordnung wurde 1774 in Freiburg ein Lehrerseminar eingerichtet, um qualifizierte Pädagogen auszubilden und nicht mehr Handwerker zu beschäftigen. Ein besonderes Anliegen war Maria Theresia die Absicherung der Hausbesitzer bei Bränden. Deswegen schuf sie die „Breisgauer Feuer-Sozietäts-Casse“, für die jeder Eigentümer bei 100 Gulden Sachwert neun Kreuzer pro Jahr einzahlen musste. Diese vorbildliche Einrichtung hat später der Kanton Aargau übernommen.

Die Feuerversicherung setzte eine Häuserzählung voraus. Die Nummerierung der Häuser im schweizerischen Laufenburg folgt bis heute der damaligen Reihenfolge. So können in der Laufengasse rechts zum Rhein hin Nr. 15 und gegenüber Nr. 133 an der Hauswand stehen. Auf der Besitzerkarte hat man die Häuserzeilen durchnummeriert und später nur Straßennamen hinzugefügt. Die Pfarrkirche St. Johann der Täufer stammt aus gotischer Zeit und wurde in Barock festlich umgestaltet.Ihr Gegenspieler Friedrich der Große urteilte nach ihrem Tod am 29. November 1780: „Einmal hatten die Habsburger einen Mann, und dieser Mann war eine Frau.“