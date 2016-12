Laufenburg Ein Besuch im Lebenshaus in Uganda zeigt, mit wie wenig Menschen glücklich sein können

Ein Besuch im Lebenshaus in Uganda zeigt, mit wie wenig Menschen glücklich sein können

Die 20-jährige Köchin Patrizia Ebner aus Luttingen sammelt beim Besuch des Lebenshauses in Kyato in Uganda besondere Erfahrungen. Sie hilft mit, die Ernährung und Hygiene dort zu verbessern.

Das Weihnachtsfest wird Patrizia Ebner aus Luttingen mit einer neuen Lebenserfahrung verbringen können. Die 20-jährige Köchin ist von ihrem Einsatz im Lebenshaus in Kyato in Uganda zurück. Sie ist überwältigt von der dort gewonnenen Erkenntnis, mit wie wenig Menschen glücklich sein können. Und dass ein Leben ohne Hektik und Luxus sehr zufrieden machen kann. Sie hat erlebt, dass das Lebenshaus im ugandischen Busch eine segensreiche Einrichtung für besonders hilflose und geschwächte und oft traumatisierte Kinder ist, von denen viele nicht mehr leben würden, wenn sie nicht in dem von Pfarrer Günter Hirt aufgebauten Projekt Zuflucht gefunden hätten.

Im Gespräch mit Patrizia Ebner ist es noch deutlich zu spüren, wie tiefe Eindrücke der Aufenthalt im Lebenshaus hinterlassen hat. Die Fröhlichkeit und Herzlichkeit von Menschen, die in ärmsten Verhältnissen leben, haben sie am meisten überrascht und berührt. „Das rückt vieles im eigenen Weltbild zurecht“, sagt sie.

Schon der Empfang spät abends von den Kindern und dem Lebenshauspersonal sei überaus herzlich gewesen, mit Singen, Tanzen und Trommeln. Äußerst freundschaftlich und hilfsbereit gingen auch die Kinder miteinander um, die Stärkeren unterstützten die Schwächeren wie selbstverständlich, so Patrizia Ebner, die das auf die bisher geleistete pädagogische Arbeit zurückführt.

Sie spricht voller Hochachtung von der Lebensleistung des Lebenshausgründers Günter Hirt und der Entwicklung, die die Einrichtung in den vergangenen Jahren genommen hat. Daran haben mehrere Angehörige der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck mitgewirkt. Aktuell leistet Thomas Albiez aus Unteralpfen bis zum Frühling nächsten Jahres eine wertvolle Investition in eine nachhaltige Zukunft. Seine Aufgabe ist es, die Strukturen zu verbessern, die eine größtmögliche Selbstversorgung und wirtschaftliche Unabhängigkeit in dem abgelegenen Gebiet zulassen.

Während Patrizia Ebners Aufenthalts sei es Pfarrer Günter Hirt gelungen, Land dazu zukaufen, um noch mehr Gemüse anbauen zu können. Ziegen geben demnach so viel Milch, dass es für die mehr als 40 Kinder und das Personal reicht. Außerdem gebe es weit und breit keinen Strom und kein sauberes Trinkwasser – nur im Lebenshaus. Dreimal in der Woche können Bewohner der naheliegenden Lehmhütten Trinkwasser holen, was die Lebensqualität entscheidend erhöhe.

Patrizia Ebner hat mit den beiden Köchen einen abwechslungsreicheren Speiseplan entwickelt und ihnen Tipps zur Verbesserung der Hygiene gegeben. „Es gibt jeden Tag etwas anderes, viel landestypisches Gemüse. Und durchaus gesund.“ Als sie gezeigt habe, wie man Pizza herstellt, sei das zum großen Hit geworden. Aber zu viel Europa sollte man den Menschen dort nicht überstülpen, ist die 20-jährige Köchin überzeugt. Diese Einschätzung gelte nicht nur für das Essen.

Segensreiche Arbeit leisten auch Sozialpädagogen aus Baden-Württemberg, die während ihres Studiums jeweils ein vierteljährliches Praktikum im Lebenshaus absolvieren. Patrizia Ebner sagt: „Die Kinder werden nicht nur aufbewahrt, sondern auch behutsam aufgebaut und unterrichtet.“ Etwa 15 Kinder seien derzeit soweit, dass sie zur Schule gehen können. „Der Abschied ist richtig schwer gefallen“, sagt die junge Frau, die den Aufenthalt in Kyato als große Bereicherung erlebt hat.