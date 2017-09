Laufenburg Ehrung: Ursula und Stefan Holzweiß sind seit 40 Jahren in der SPD

Bei der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Laufenburg haben Rita Schwarzelühr-Sutter und der Vorsitzende Robert Terbeck Ursula und Stefan Holzweiß für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Bundestagsabgeordnete und der Gemeinderat haben zudem auf die Errungenschaften für Laufenburg und im Bund geblickt.

Luttingen (her) "Wenn die SPD vor vier Jahren gesagt hätte, es käme mit ihr keine Maut und sie dann doch durchgesetzt hätte, hätte man sie ihr heute um die Ohren geschlagen", erklärte Rita Schwarzelühr-Sutter, Mitglied des Bundestages und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, kämpferisch. Sowohl der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Laufenburg, Robert Terbeck, als auch das Rita Schwarzelühr-Sutter nutzten die Mitgliederversammlung dazu, die Leistungen der SPD sowohl vor Ort, als auch bundesweit hervorzuheben. In seinen Ausführungen hob Terbeck die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat hervor und lobte die akribisch von Bürgermeister Ulrich Krieger vorbereiteten Beschlussvorlagen, die allerdings dazu verleiteten, sich zurückzulehnen, statt sich über Alternativen Gedanken zu machen.

So konnten vielen Punkte, die von SPD-Fraktion vorgeschlagen und unterstützt wurden, verwirklicht werden. Dazu zählen der Bolzplatz in Binzgen und die Gestaltung des Gewerbegebietes Rütte-West. Ebenso wurde die Breitbandversorgung zusammen mit den Gemeinden Murg und Albbruck vorangetrieben. Dass der Baumarkt auf dem ehemaligen Gelände der Dampfsäge vor der Verwirklichung steht, sei zusammen mit der SPD vorangetrieben worden. Weitere Maßnahmen waren der Bau des neuen Feuerwehrhauses, die Planungen für die "Laufenburger Acht" sowie die Solaranlage auf dem Klärwerk in Rhina.

Dieter Schwandt lobte die Fortschritte, die in Verbindung mit dem Baumarkt zu beobachten seien. Aufgrund der günstigen Verkehrslage direkt an der neuen Rheinbrücke zur Schweiz mit vielen kostenlosen Parkplätzen, sei die Klage durch die Stadt Bad Säckingen, unbegründet. Er brachte außerdem noch einmal die Wasserqualität in Laufenburg, die mit einem Härtegrad von 18 bis 24 viel zu hoch sei, zur Sprache. Stefan Holzweiß monierte den fehlenden Fußweg entlang der Himmelreichstraße und wünschte sich eine Tempo-30-Zone entlang der Steinmatt beim Recyclinghof, da dort viel Publikumsverkehr zu verzeichnen ist. Terbeck wünscht sich eine verkehrsberuhigte Zone in der Andelsbachstraße, so wie sie bereits für die Altstadt gilt.

Rita Schwarzelühr-Sutter hob die Leistungen der SPD-geführten Bundesministerien hervor. So habe die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, den Mindestlohn, die Berufsunfähigkeitsrente und den Eintritt in die Rente mit 45 Beitragsjahren ohne Rentenkürzung, durchgesetzt. Das Gesetz zur Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen ist in Kraft getreten, um Lohndumping in Betrieben Einhalt zu gebieten. Ein weiteres Ziel sind mehr Ganztagsschulen und die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren. Mit Kanzlerkandidat Martin Schulz, der dafür bekannt ist, dass er Klartext redet, sei die SPD gut aufgestellt, erklärte Schwarzelühr-Sutter.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft bei der SPD wurden Ursula und Stefan Holzweiß von Rita Schwarzelühr-Sutter und Robert Terbeck, geehrt.

Der Ortsverein

Der SPD-Ortsverein Laufenburg hat 32 Mitglieder. Vorsitzender ist Robert Terbeck, der auch Mitglied im Gemeinderat ist. Heidi Bagarella ist Fraktionsversitzende und Tosten Amann ist ebenfalls im Gemeinderat vertreten. Kontakt: Telefon 07763/60 18 oder per E-Mail (robert.terbeck@gmx.de).