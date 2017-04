Laufenburg Ehemaliger Jugendtreff entfernt: Ein Eisenbahnwaggon entschwebt

Stadt Laufenburg entfernt ehemaligen Jugendtreff an der Hans-Thoma-Schule. Das 18 Meter lange Zugabteil wiegt 24 Tonnen.

Wie er im August 2006 nach Laufenburg gekommen war, verließ der als Jugendtreff genutzte Eisenbahnwaggon am Dienstag die Kastanienwiese am Altbau der Hans-Thoma-Schule wieder: Zwei Kräne hievten das 18 Meter langen und 24 Tonnen schwere Schienenfahrzeug am Dienstag auf den Schulhof, wo ein Tieflader wartete. Er brachte den Waggon zurück in die Schweiz, wo die SBB ihn einst im Personenverkehr eingesetzt hatte.

"Mit dem Abtransport des Eisenbahnwaggons konnten wir dem Wunsch der Schule endlich entsprechen und den seit langem nicht mehr genutzten Eisenbahnwaggon von der Kastanienwiese entfernen", erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Nachdem der Verkauf des Waggons mehrfach gescheitert sei und sich der Abtransport dadurch zeitlich verzögert gehabt habe, sei mit der SBB einen kompetenter Partner für den Abtransport gefunden worden. Krieger: "Die SBB nimmt den Eisenbahnwaggon wieder zurück und hat auch den Abbau und Transport organisiert."

Der Abbau sei reibungslos und zügig verlaufen, erklärte Bürgermeister Krieger. Auch Schulleiterin Janine Regel-Zachmann beobachtete am Dienstagvormittag die Arbeiten. "Es war wirklich eine spektakuläre Aktion, die von der SBB und der Stadt hier gemeinsam ausgeführt wurde. Wir freuen uns, dass wir nun eine größere Fläche auf der Kastanienwiese für unsere Grundschüler zur Verfügung haben", kommentierte sie den Abbau.

Acht Jahre hatte der vom ehemaligen Laufenburger Stadtammmann Ruedi Lüscher vermittelte ausrangierte SBB-Waggon als Treffpunkt für die offene Jugendarbeit gedient. 2006 war er für 800 Franken erworben worden. Mitarbeiter des Bauhofs verlegten auf der kastanienwiese für ihn eigens 20 Meter Eisenbahnschienen. Jugendliche halfen bei der Umgestaltung und Einrichtung mit. Im Juli 2007 ging der Treff in Betrieb. 2015 dann beendeten die beiden Laufenburg nach 14 Jahren die grenzüberschreitende offene Jugendarbeit. Der Waggon war zuletzt nur noch sporadisch genutzt worden.

Bereits 2014 hatte der damalige Rektor Armin Raufer die Entfernung des Eisenbahnwagens verlangt. Der vom Waggon eingenommene Platz werde dringend für den Pausenhof benötigt, begründete Raufer. Wegen des Baus der Kinderkrippe Löwenburg hatte die Grundschule einen Teil ihrer Freiflächen verloren. Der Gemeinderat beschloss 2014 die Verschrottung des Waggons auf der Kastanienwiese und die Erweiterung des Pausenhofs dort um rund 100 Quadratmeter. Der Beschluss konnte bisher allerdings nicht umgesetzt werden.