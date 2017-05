Laufenburg Dritter Anlauf für Weitwanderung auf dem Hotzenwald-Querweg

Nach zwei verregneten Versuchen gibt es einen neuen Termin für die Weitwanderung auf dem Hotzenwald-Querweg. Wanderführer Thomas Sell hofft nun sehr, dass es endlich mit dem schönen Wetter am 17. Juni klappt. Denn eine trockene Strecke ist unbedingte Voraussetzung für das Wander-Ereignis.

Laufenburg – „Alle guten Dinge sind bekanntlich drei“, erklärte der geübte Wanderführer vom Schwarzwaldverein Laufenburg, Thomas Sell, als er zur Weitwanderung auf dem Hotzenwald-Querweg von Schopfheim nach Waldshut einlud. Nach den beiden verregneten Terminen im Juni 2016, sollte es am Samstag, 17. Juni, endlich mit schönem Wetter klappen, erklärte er im Gespäch mit dieser Zeitung.

Zu den beiden Terminen im vergangenen Jahr hatten sich sage und schreibe 25 Teilnehmer gemeldet. „Egal wie viele in diesem Jahr mit wandern, die Weitwanderung findet auf jeden Fall statt!“

Nach dem Motto von Angelika Merkel: „Wir schaffen das!“ sollte jeder, der mit wandert, den Wunsch haben, das 46 Kilometer entfernte Ziel in Waldshut zu erreichen. Während in der ersten Hälfte, 700 Höhenmeter überwunden werden müssen, geht es vom Gugelturm aus, beinahe stets bergab.

Der Weg führt von Schopfheim, am Eichener See vorbei, nach Hasel und dann zum Wehra-Stausee. Jetzt kommt der anspruchsvollste Teil: der Aufstieg zum Hornbergbecken. Wer das geschafft hat, kann sich, bei guter Fernsicht, an der herrlichen Aussicht des Alpenpanoramas erfreuen, die er, am Gugelturm in Giersbach vorbei, über Engelschwand nach Görwihl hinab, genießen kann.

Dann geht es weiter über den Albsteg nach Unteralpfen und Eschbach bis nach Waldshut, wo gegen 22 Uhr die Regionalbahn zurück nach Laufenburg auf die müden, aber stolzen Wanderer wartet. Je nach Anzahl der Teilnehmer, die sich bis spätestens zwei Wochen vor dem 17. Juni bei Thomas Sell anmelden sollten, ist der Start um 5 Uhr beim E-Center Parkplatz mit dem Bus oder mit privaten Autos geplant, wobei auf der Strecke nach Schopfheim zugestiegen werden kann.

Treffpunkt und Wanderbeginn ist um 6 Uhr in Schopfheim am Bahnhof. Mit Rucksack-Verpflegung, die unterwegs verzehrt werden kann und kleinen Pausen, ist eine Ankunft in Waldshut um zirka 21.30 Uhr geplant. Natürlich soll niemand überfordert werden.

Wer unterwegs feststellt, dass er es doch nicht schafft, kann vorzeitig den Heimweg antreten, in dem er sich privat abholen lässt. Das Motto des geübten Wanderführers Thomas Sell, der mit seiner Frau Eva die Strecke erkundet und abgelaufen ist, lautet: „Diese Weitwanderung ist kein Marathon-Rennen und auch kein Spaziergang, wir wollen mit Disziplin, Ausdauer, gegenseitiger Motivation, Hilfe, Rücksichtnahme und freundschaftlichem Miteinander das Ziel gemeinsam schaffen!“ Da die Wege oft schmal und steil sind, darf es Tage vor dem Wandertag nicht geregnet haben. Er wird deshalb am Donnertag, 15. Juni, je nach Wetterbericht, bekanntgeben, ob die Wanderung stattfindet oder nicht.

Die Wanderung

Hotzenwald Querweg Wanderung am Samstag, 17. Juni. 5 Uhr Abfahrt beim E-Center Parkplatz Laufenburg (Zustieg unterwegs möglich, 6 Uhr Abmarsch vom Bahnhof in Schopfheim, zirka 14 Uhr Zwischenstopp in Herrischried (je nach Marschtempo), zirka 21.30 Uhr geplante Ankunft am Bahnhof in Waldshut. Falls die Teilnehmerzahl 20 Personen übersteigt, kostet die Busfahrt etwa 10 Euro pro Person. Die Anmeldung sollte bis 3. Juni bei Wanderführer Thomas Sell, erfolgen: 07763/929207, sell-strittmatter@t-online.de. Hier bekommen die Teilnehmer weitere Details und das Anmeldeformular.