Binzgen Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Im Laufenburger Stadtteil Binzgen stoßen am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen.

Drei Fahrzeuginsassen wurden am Sonntagnachmittag bei Binzgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot von der Binzger Straße nach links in die Alte Landstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Die Peugeotfahrerin und die beide Insassen im Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurden im Krankenhaus behandelt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.