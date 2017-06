Hochsal Drei Personen bei Verkehrsunfall in Hochsal verletzt

Rettungshubschrauber bringt 32 Jahre alten Fahrer wird mit schweren Verletzungen in Klinik.

Auf der Hochsaler Kreuzung kam es am Freitagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten, einem davon schwer. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15000 Euro. Ein mit zwei Personen besetzter VW Caddy befuhr die Lindenstraße in Richtung Hochsaler Straße. An der Kreuzung übersah dessen Fahrer den aus Richtung Rotzel talwärts fahrenden BMW und es kam zum Zusammenstoß. Der 32 Jahre alte BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber zur Untersuchung in die Klinik. Zur Landung des Hubschraubers war die Kreuzung rund eine halbe Stunde lang voll gesperrt.