Laufenburg Die katholische Frauengemeinschaft Heilig Geist feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Die katholische Frauengemeinschaft feiert ihr Jubiläum mit Gottesdienst und gemeinsamem Frühstück – inklusive Rückblick auf frühere Zeiten.

Nur fünf Vorsitzende in 100 Jahren Vereinsgeschichte verzeichnet die katholische Frauengemeinschaft Heilig Geist Laufenburg, womit die Frauen ein hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen. Nachdem der „Mütterverein“ 1917 mit Luise Haas als Vorsitzenden gegründet wurde, folgten ihr Frieda Schäfer, Paula Wehrle, Klara Mutter und schließlich Eva-Maria Baumgartner, die seit 1991 dieses Amt innehat.

Die Feier zu diesem großen Jubiläum begann bereits am Samstagabend mit einem Festgottesdienst unter der Leitung von Klaus Fietz. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst unter dem Motto „Behütet von dem, der das Leben ist“ von den Weißen Wölfen aus Unteralpfen. Zu praktischen Umsetzung der Lesungen trugen Frauen aus der Frauengemeinschaft Hüte zu einem bestimmten Anlass: Mit dabei waren ein festlicher Hut, ein alter Hut und ein Schutzhelm, welcher die Kfd als geschützten Raum symbolisieren sollte.

Am Sonntag luden die Frauen dann ins Pfarrheim Heilig Geist zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Peter Fräßle am Keyboard und Johanna Pfister an der Querflöte unterhielten die Mitglieder und Gäste dabei musikalisch, unter denen Hedi Hüsle und Rosa Oeschger aus einer früheren Generation der Kfd waren. Vorab fand Eva-Maria Baumgartner noch einige einleitende Worte: „Über die Jahre hinweg spüre ich eine große Verbundenheit innerhalb der Frauengemeinschaft und es ist auch schön, zu sehen, dass unser Engagement Früchte trägt.“ Für die lange und intensive Unterstützung in der Vorbereitungszeit bedankte sich Baumgartner bei einigen ihrer Frauen. Anlässlich des großen Festes der Laufenburger Frauengemeinschaft waren auch Vertreterinnen der Frauengemeinschaft Hochsal zu Gast, welche sogar ein Geschenk für ihre Laufenburger Kolleginnen mitbrachten. Auch dieser Besuch zeigte, dass das Leitmotiv „auf einem Weg gehen“ in der Realität seine Umsetzung findet.

Bevor Werner Oeschger durch eine Powerpoint-Präsentation die Geschichte der katholischen Frauengemeinschaft visuell erzählte, durfte sich am reichlich gedeckten, kalt-warmen Buffet satt gegessen werden. Anschließend konnte man gemeinsam zurückblicken auf 100 Jahre gemeinsames Wirken. Eingeleitet mit einem Frachtbrief aus dem Jahr 1921, in welchem eine Mehlspende für die katholische Frauengemeinschaft aufgrund der notdürftigen Nachkriegssituation angekündigt wurde, ging es mit verschiedenen Fotos vergangener Jahrzehnte weiter.

Mit dabei waren Fotos und Zeitungsartikel zu verschiedenen Hauptversammlungen und gemeinsamen Ausflügen wie aus dem Jahr 1978 nach Luzern, 1985 nach Einsiedeln oder dem aktuellen von 2016 nach Baden-Baden. Zu sehen waren Fotos von gemeinsam gefeierter Fasnacht, Erntedankfesten, Basaren, die heute ein wichtiger Knotenpunkt in der Arbeit der katholischen Frauengemeinschaft darstellen, den Dienstagsfrauen oder dem neu eingerichteten Mittagstisch. Werner Oeschger hauchte den alten Bildern mit einer kleinen Ansage dazu wieder neues Leben ein. Zum Schluss der Feier ließ man den Morgen noch zusammen ausklingen, saß beieinander und tauschte vergangene Erlebnisse aus.

Der Verein

Die katholische Frauengemeinschaft Heilig Geist Laufenburg wurde 1917 unter der Führung von Pfarrer Felix Sälzler gegründet und feiert 2017 somit ihr 100-jähriges Bestehen. Die Frauen setzten sich dafür ein, sich in der Kirche einzubringen und vertreten die Ideen der Frauen in der Gemeinschaft. Seit 1991 ist Eva-Maria Baumgartner Vorsitzende der Kfd.