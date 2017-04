Rotzel Die beiden Jahreskonzerte des Musikvereins Rotzel stehen vor der Tür

Der Musikverein Rotzel spielt zweimal sein bunt gemischtes Programm, um allen Interessierten die Möglichkeit zum Besuch zu geben.

Die 30 aktiven Musiker des Musikvereins Rotzel veranstalten am kommenden Wochenende, 22. und 23. April, unter der Leitung von Dirigent Wolfgang Weber ihre Jahreskonzerte im Bürgerhaus in Rotzel. Am Samstagabend geht es um 20 Uhr los und am darauffolgenden Sonntag bereits um 19 Uhr. In dem wie jedes Jahr bunt gemischten Programm finden sich einige Klassiker wie Melodien von Mozart, Filmmusiken wie „Spirit: Der wilde Mustang“, rockige Einlagen von den Rolling Stones, aber auch traditionelle Blasmusik wie der Marsch „Stets Treu“, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Gestartet wird mit „Ein Zeichen für die Freiheit“, einer Hymne für Blasorchester. Höhepunkte im Konzertprogramm werden die Ouvertüre „König David“ und die Titelmelodie des Films "Pearl Harbor" darstellen. Abgeschlossen das Konzert wird mit „Brassed Up Funk“.

Traditionell ist schon fast das Trompetensolo von Manuela und Thomas Werne im Stück „Zauber der Berge“ sowie die Gesangseinlage von Mirijam Wenk zu „Lenas Song: Fly with me“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Begeistern dürfte in diesem Jahr auch das Hornsolo von Klaus Weniger in dem Stück „Romanze“ aus dem Hornkonzert Nr. 3. Hinzu kommt der Jungmusiker auf der Posaune, Tom Langendorf, welcher erst das silberne Abzeichen in Steinabad absolviert hat. Einen besonderen Höhepunkt wird auch das Bühnendebüt der Blockflötenkinder aus der Gruppe der musikalischen Früherziehung darstellten. Vor dem Konzert dürfen sie bereits einige Stücke vorspielen und am Sonntag feiern die Kleinen dann ihren großen Auftritt.

Am Samstagabend wird nach dem Konzert traditionell eine Getränkebar im Obergeschoss des Bürgerhauses eröffnet. Ansonsten wird an beiden Konzertabenden auch für die Verpflegung der Gäste gesorgt. Zu Essen gibt es heiße Gulaschsuppe, Wurstsalat und Schinkenwecken. Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro und ermäßigt für drei Euro bei allen Musikern des Musikvereins Rotzel. Der Restbestand kann dann am Konzertabend vor Ort erworben werden. Die Musiker des Musikvereins Rotzel freuen sich auf zahlreiches Erscheinen aller Musikbegeisterten und Blasmusikfreunde.