Laufenburg Die Zunft ist den Narronen Heimat

Hauptbott der Narro-Altfischerzunft Laufenburg. Werner Lehmann wird für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Vier Neuaufnahmen in die Zunft.

Laufenburg – Die Pflege des Brauchtums und der Kameradschaft, das sei für die Mitglieder der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg selbst gestaltete Heimat, betonte Claus Epting, Zunftmeister der gastgebenden Minderen, beim Hauptbott 2017. Rund 200 Narronen sowie geladene Vertreter aus Kommunalpolitik, Kirche und Fasnacht hatten sich hierzu am Abend des Ersten Faißen im Pfarrsaal Heilig-Geist eingefunden. Unter den Gästen war auch Roland Wehrle, frisch wiedergewählter Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

"Darauf, was die Narro-Altfischerzunft präsentiert, ist ein VSAN-Präsident stolz", betonte Wehrle in seinem Grußwort. Viele andere der VSAN-Zünfte wären gut beraten, ähnlich hohe Kriterien an ihre Neumitglieder anzulegen, wie die Laufenburger, erklärte Wehrle.

Bei der Aufnahme schwören die neuen Narronen bei Kerzenlicht vor einem Totenkopf: " Ich verspreche, von heute abder Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg anzugehören, damit ich meiner Vorfahren würdig werde. Ebenso gelobe ich, die Satzungen und Ordnungen der Zunft getreu zu bewahren, zu hegen und zu pflegen,bis an mein selig Ende!" Vier "Biedermänner" taten am Donnerstag den Eid. Aus der minderen Stadt, dem badischen Laufenburg, nahm Claus Epting als Zunftmeister Niklas Arzner, Norbert Lederle und Markus Eschbach das Versprechen ab. René Leuenberger junior, Zunftmeister der Mehreren, tat dies bei Thomas Bleile, der einzigen Neuaufnahme aus dem Schweizer Laufenburg.

Die Neuaufnahmen sind der Höhepunkt eines jeden Hauptbotts. Der für viele ergreifendste Moment aber war, als Ehrenzunftmeister Charly Oberle seinen Zunftbruder Werner Lehmann auf die Bühne geleitete. 65 Jahre gehört er seit 1952 der Zunft an. Er war bei den Minderen einer der ersten Tambouren und bildete auch seit 1969 Jungtambouren aus. 1975 bis 1990 stand Lehmann den Minderen als Zunftmeister vor, seit 1994 ist er Ehrenzunftmeister. Die Narronen applaudierten stehend, als Epting Lehmann die Ehrungsurkunde überreichte.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte Epting unter den Minderen Detlef Kopetzky und Peter Strittmatter. Letzterer gestaltet seit 1997 die Fasnachtsplaketten der Zunft, organisierte früher die Narrenolypiade und ist seit 2008 Mitglied im VSAN-Kulturbeirat. 15 Jahre sind Michael Berger und Ralf Rudigier aus dem badischen sowie aus dem Schweizer Laufenburg Bannerträger Simon Obrist und der entschuldigt fehlende Erich Howald Narronen. Obrist erhielt seine Urkunde aus den Händen seines Zunftmeisters Leuenberger.

Remo Müller trat erstmals als Zunftschryber der Mehreren auf. Er hatte die originelle Idee, den Akteuren des vergangenen Hauptbotts das Protokoll als Pöstler zuzustellen, der aber ganz indiskret den Inhalt seiner Briefe laut verlas.

Zum Verein

Die Narro-Altfischerzunft Laufenburg führt ihre Geschichte auf ein von Herzog Leopold III. 1386 gewährtes Privileg zurück. 1924 wurde die Zunft in ihrer modernen Form geschaffen. Sie zählt derzeit 49 Zunftbrüder in der mehreren Stadt Laufenburg/Schweiz und 70 in der minderen Stadt Laufenburg/Baden, Zunftmeister sind René Leuenberger junior (Mehrere) und Claus Epting (Mindere). Der jährliche Hauptbott wird abwechselnd bei den Mehreren oder den Minderen abgehalten. www.narro-altfischerzunft.de